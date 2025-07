Újabb négy kézilabdázó érkezik Békéscsabára

Az Előre NKSE új kapusa Mosonmagyaróvárról érkezik kölcsönbe. Csatlós Csenge fiatal kora ellenére már komoly hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Az Előre NKSE fiatal csapatába jól fog illeszkedni az Érdről érkező Gerencsér Fanni. Fotó: Érd Handball

Budapestiként a Pénzügyőr színeiben vert gyökeret a sportágban. A 2021-22-es szezonban Vácon mutatkozott be az élvonalban, ezt követően a Gárdony-Pázmándnál egy, Szombathelyen két évet töltött. A vasiakkal NB I. B-s bajnoki címet és élvonalbeli tapasztalatokat szerzett, amit most Békéscsabán is hasznosíthat.

– Döntésemet nagyban befolyásolta, hogy az Előrének komoly céljai vannak az előttünk álló szezonra. Fontos számomra, hogy olyan közegben legyek, ahol a csapat minden egyes tagja számíthat egymásra és küzd egymásért. Személyes célom, hogy minél többet fejlődjek és tapasztalatot szerezzek. Bízom benne, hogy tudom majd segíteni a csapatot a visszajutásban – nyilatkozta a 23 esztendős hálóőr.

Szintén NB I.-es múlttal rendelkezik az Érdről érkező Gerencsér Fanni. A 22 éves irányító Győrben nevelkedett, ahol lehetősége volt a legjobbak között fejlődni. Három éve került Érdre, ahol az első idényt élvonalban töltötte, az elmúlt két szezonban pedig a másodosztályban.

– Úgy érzem, Békéscsabán adottak azok a célok és szakmai elképzelések, amik engem is motiválnak. Szeretnék tovább fejlődni, és biztos vagyok benne, hogy ehhez ez a közeg és ez a klub kiváló lehetőséget nyújt. Fontos számomra, hogy megtaláljam itt a bizalmat, és azt gólokkal, gólpasszokkal, valamint stabil, hasznos játékkal háláljam meg – mondta Fanni a klub honlapján.

Az Előre NKSE kerete két új beállóval is bővült

A 22 esztendős Koós Réka Ózdról származik, onnan Egerbe, majd Kazincbarcikára vezetett az útja, ahol most NB II.-es bajnoki címet nyert.

– A kapott megkeresést kiváló fejlődési lehetőségnek érzem, tökéletesen szolgálja az egyéni és csapat szintű céljaimat egyaránt a későbbiekre! Óriási szeretettel és izgalommal érkezek a viharsarokba, ahol reményeim szerint nem csak a csapatba való beilleszkedés fog gördülékenyen menni, de a szurkolók szimpátiáját is elnyerem! – fogalmazott Koós Réka.

A poszton Bencsik Bojána mellett az EYOF-aranyérmes Giricz Lillával kell megküzdenie, akinek a nővére hosszú évek óta Békéscsabán kézilabdázik. A 20 éves beálló Szegeden kezdte a pályafutását, onnan igazolt a NEKA gárdájához, legutóbb pedig a SZISE NB I. B-s csapatában kézilabdázott.

– Már jó ideje követem a klub életét, és mindig is egy rendkívül motivált, nagy múlttal rendelkező együttesnek tartottam, amely magas elvárásokat támaszt, és határozottan küzd a céljaiért. Döntésemben kulcsszerepet játszott, hogy olyan helyre igazolhatok, ahol értékelik a munkámat, és ahol lehetőségem lesz a személyes és szakmai fejlődésre. Bízom benne, hogy egy erős közösség alakul ki itt, és együtt dolgozhatunk a közös céljaink eléréséért – ecsetelte várakozásait Giricz Lilla.