A III. Kerület a 95. percben szerezte a győztes találatot!

Az Előre II. fiataljai az első félidő jelentős részében védekezésre kényszerültek, ám azt szervezetten, jól tették, időnként pedig szerencséjük is volt.

A kisvárdai főpróbához hasonlóan nagyot küzdöttek Vólent Rolandék, de ez is kevés volt az Előre II. pontszerzéséhez. Fotó: Kisvárda FC/Facebook

A domináló hazaiak kihagyták a helyzeteiket, a 29. percben még büntetőből sem tudtak betalálni. A második félidő komoly fordulatot hozott. A 49. percben Németh G. kiugratása után Komáromi 14 méterről szerzett előnyt szépségdíjas találattal, 0–1. Nyomban meg is duplázhatták volna előnyüket a lilák, de ez a lehetőség kimaradt. Aztán egy röviden hátra tett labdával Bacsát hozták nehéz helyzetbe, csak kiállítást érően tudta megállítani az ellenfelet. Innen tovább nagy nyomás nehezedett Balog Zsolt együttesére, de egy ajándék büntető is kellett a Kerület egyenlítéséhez a 70. percben, amit Wirth ért el, 1–1. A továbbiakban is a házigazdák voltak veszélyesek és a hosszabbítás 5. percben Fodor fejesével a győztes gólt is megszerezték, 2–1.

Jó: Wirth, Lencsés, ill. Tóth P., Harmati, Komáromi.

Balog Zsolt: – Az első félidőben Fortuna is velünk volt, de azután nagyon sokat tettünk azért, hogy pontosan távozzunk. A kiállítás azonban nagyban befolyásolta a meccs kimenetelét. Jogtalan büntetővel egyenlített az ellenfél a végén pedig szerencsés szituációból szerezte meg a győztes gólt. Gratulálok a fiúknak a hozzáállásukhoz, nagyot küzdöttek!

III. Kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre II. 2–1 (0–0)

NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 280 néző. Vezette: Linn Kevin (Juhász Bálint, Balogh Bence).

IIII. Kerület TVE: Jakus – Tímári, Fodor, Cseszneki, Erdei, Schildkraut (Szabó M.), Lencsés (Szűcs), Elek, Zajtai (Polónyi), Buda (Wirth), Hosszú (Hegyi). Vezetőedző: Harmati Tamás.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi, Bacsa, Harmati (Bagaméri), Mágocsi, Sirokmán (Papp Zs.), Nagy M. (Molnár G.), Avramucz, Német G. (Ilyés B.), Oláh Á., Vólent. Vezetőedző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Wirth (70. – 11-esből), Fodor (95.), ill. Komáromi (49.). Kiállítva: Bacsa (57.).



További eredmények: Bp. Honvéd II.–Dabas 1–2, Szegedi VSE–Vasas II. 2–0, Hódmezővásárhely–Tiszaföldvár 4–1, Erzsébeti SMTK–Monor 0–0, BKV Előre–Csepel 0–1, Martfű–Dunaharaszti 1–2.