Új év, új tét, új remények

Az Előre a nyitányon a Soroksár vendége lesz vásárnap 19 órától, amely Lipcsei Péter irányításával állandó tagja a csoportnak. Legutóbb két ponttal gyűjtöttek többet, mint a Békéscsaba.

Az Előre tavasszal fontos pontokat tartott idehaza a mostani ellenféllel szemben, igaz azóta mindkét gárda sokat változott. Fotó: Jenei Péter

– A felkészülési időszakra tervezett munkát elvégeztük, nehézséget jelentett, hogy különböző időpontokban érkeztek az új játékosok – kezdte beszámolóját Csató Sándor vezetőedző az elmúlt öt hét tapasztalatairól. – Jelentősen átalakult a keretünk, tucatnyi távozó mellett tíz érkezőnk van, pluszba még a helyi nevelésű Avramucz Dávid. Voltak mások is, akiket szerettünk volna sorainkban tudni a helyi akadémiáról, ám ők sajnálatunkra más klubokat választottak. A gyakorlómérkőzések során erős csapatokkal szerettünk volna játszani, hogy az újakat is kellően feltérképezhessük.

Azt is megtudtuk a szakvezetőtől, hogy a keret átalakítása kapcsán támadók igazolása volt a fő szempont, mert tavaly ezen a téren mutatkozott hiányosság. Taktikailag is próbálták bővíteni a repertoárt, ennek az alkalmazása ellenfélfüggő lesz.

– Konkrét célként az első tíz hely egyikének megszerzését tűztük ki, nyugodtabb évet szeretnénk a tavalyinál. Most az a legfontosabb számunkra, hogy az újak és a régiek mielőbb összecsiszolódjanak, ezért is jönne jól egy sikeres rajt. A mezőny meglátásom szerint még inkább erősödött. Mindenki igyekezett rutinos játékosokat igazolni, és megfelelő szintre hozni a fiatal kontingensét, mivel immár két utánpótláskorú labdarúgót kell a pályán tartani – fűzte hozzá Csató Sándor, aki szerint a tavalyihoz hasonlóan éles és kiegyensúlyozott küzdelemre van kilátás a bajnoki címért és a bennmaradásért is.

Nem maradna pont nélkül az Előre

A hétvégi ellenfélről úgy vélekedett, hogy a fiatalszabály miatt akár előnyben is lehetnek, hiszen a Fradi fiókcsapataként rendre képzett játékosokat kapnak kölcsön.

– A fiatalosságából eredően hullámzóan teljesítette az előző évet a soroksári csapat. Egyaránt voltak remek meccseik, és olyanok is melyeket csalódottan éltek meg. Agresszív, harcos együttesről van szó, amely a játékot is bátran felvállalja. Elöl pedig olyan gólérzékeny támadóik vannak, mint Kundrák, Lovrencsics vagy Varga veszélyes csatárok, de bízom benne, hogy lesz hatásos szerünk ellenük! – részletezte a szakember.

Nyitásként két kulcsemberét biztosan nélkülöznie kell majd, tekintettel arra, hogy Hursán György még a Kisvárda elleni teszt során keresztszalag-szakadást szenvedett, az éppen abból felépülő Pusztai Andrásnak pedig még van némi lemaradása a társakkal szemben.