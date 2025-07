Álmodni sem merte volna, hogy ilyen sikeres éve lesz

Csányi Roland álmodni sem merte volna, hogy a 2024–2025-ös szezonban U17-es bajnoki cím, U20-as bajnoki cím, sikeres államvizsga, sikeres szakdolgozat, gyermekáldás, és még válogatott edzősködés is összejön.

Később is rengeteget meríthet az idei évből

– Ha az előttem álló tíz évben nem történik velem semmilyen kiugró dolog, akkor is biztos, hogy ebből az évből tudok később meríteni. De mindezen sikerek mögött nemcsak én állok, hanem a családom, a klub és a munkatársaim is. Van benne azért véletlen is, akár az, hogy én kerültem az U17-es csapatnak a vezetőedzői pozíciójába. A klubból más edző is sikerre vezette volna ezt a csapatot. Szerencsés vagyok, persze biztos kellett az is, amit én bele tudtam tenni, de nem csak az én munkám volt ez. Vagy mondhatnám az U20 lekoordinálását is, ott is rengeteg segítséget kaptam. Az idei évben éreztem mind a kettő gárdán azt, hogy igazából mindegy, ki állt a pálya szélén mellettük, vagy a háló túloldalán, a klubot képviselve győzni akartak, szóval fantasztikus volt a lányok hozzáállása.