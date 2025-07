A floridai hurrikán terelte vissza a tanításhoz a csabai testnevelő tanárt – podcasttal, videóval

Laczó Szabolcs békéscsabai testnevelő tanár élete néhány év alatt teljes fordulatot vett. Egy floridai rokonlátogatás után családjával együtt úgy döntött, belevág a nagy kalandba, és új életet kezd az Egyesült Államokban. Bár eredetileg nem tanítani indult, az élet úgy hozta, hogy Floridában is visszatért eredeti hivatásához – és számos kihívással nézett szembe a tengerentúli iskolákban.

A napfényes Florida: a békéscsabai testnevelő tanár, Laczó Szabolcs, a felesége, Kitti és kisfia Fotó: Laczó Szabolcs archívumából

Rokonlátogatóban született meg a floridai élet ötlete

– Hogyan került képbe Florida?

– Négy évvel ezelőtt meglátogattuk a rokonokat Floridában, Cape Coralon, majd egy évvel később kimentünk újra. A rokonaink egy hajókölcsönzőt üzemeltettek és kint töltöttünk majdnem két és fél hónapot. Ez az idő elég volt ahhoz, hogy megszülessen bennünk az ötlet, mi lenne, ha kiköltöznénk hozzájuk úgy, hogy később a saját utunkat járhassuk? Augusztus végén hazajöttünk, összeházasodtunk Kittivel és 2022. november 3-án kiköltöztünk Cape Coralra. Egy hónapig a rokonoknál laktunk, majd mi is befektettünk a hajókölcsönzőbe egy hajó vásárlásával. 2022-ig tíz évig tanítottam a Vásárhelyi Pál Szakgimnáziumban és Kollégiumban, mellette személyi edzősködtem a Munkácsy Hotelben. A sport iránti szeretetem sose tört meg, de jólesett egy kis szünet tíz év tanítás után, hogy valami új dologba vágjunk bele.

Laczó Szabolcs és Kitti Cape Coralban iskolájuk előtt

– Később mégis folytatta az eredeti hivatását és Floridában is tanítani kezdett.

– Szerettem is volna tanítani, másrészt azonban kényszerűségből is jött a kinti váltás: 2022-ben az Ian hurrikán szétverte Cape Corralt, Fort Myerst és főleg azt a részt, ahol mi éltünk és ezáltal a turizmust is. A hajókölcsönzés három-négy hónapig „haldoklott”, úgyhogy kijártam a módját, hogy az eredeti hivatásomban dolgozhassak. Az angol nyelvű diploma nem volt elég, ehhez kellett egy ügynökség, ami honosítja a diplomát, pontosabban a kreditjeimet. Ezután megigényeltem a tanári, vagyis a működési engedélyemet. Először Lehigh Acres városában tanítottam egy évig általános iskolában, ami számomra kemény kihívást jelentett, mert én középiskolához voltam szokva és nem volt egyszerű a kicsi, aranyos gyerekekkel együtt dolgozni, de sikerrel vettem az akadályt egy igaz barátra, Anthony Thomasra is szert tettem, aki gardírozott a tanítás terén. 2023 februárjában megszületett a kisfiam. Az út a munkahelyemre közel egy órát jelentett oda-vissza mindennap, ezért váltani szerettem volna. A lakóhelyünkhöz közel volt egy sporttal kapcsolatos iskola, a Mariner High Scool. Akárhányszor elmentem mellette, mindig mondtam magamnak, hogy „Én itt dolgozom! Itt dolgozom!”. Aztán 2024 áprilisában felhívtak, hogy szeretnének egy telefonos interjút egyeztetni. Rajtam kívül van még hét amerikai jelentkező, de én mondtam, hogy személyesen mennék. Mondták, hogy ez itt nem szokás, de végül csak bekönyörögtem magam az interjúra és végül engem vettek fel, s a feleségemmel együtt aztán végig itt tanítottunk.