A kontinens legjobb vitorlázórepülő pilótái Békéscsaba légterében - galériával, videóval

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere elmondta, hogy három évvel ezelőtt pályáztak a kontinensbajnokság megnyerésére, majd két és fél éves szervezőmunka következett. Megjegyezte, hogy a város legutóbb 2002-ben rendezett vitorlázórepülő Európa-bajnokságot, de az sem az első volt a sorozat történetében.

Díszsortűzzel jelezték: megkezdődött az Európa-bajnokság!

Az Eb-n a 18 méteres együléses gépek, a 20 méteres kétüléses gépek, open szabad osztályban hirdenek majd bajnokot

A megnyitó ideje alatt a versenyzők többsége az eget kémlelte, a felhők már gyülekeztek, kérdés, hogy a közelgő rossz idő miatt vasárnap felhúzzák-e a gépeket a levegőbe. Ha más nem is, az időjárás befolyásolhatja a zökkenőmentes rendezést.

Tuzson Gergely, a Magyar Repülő és Légisport Szövetség elnöke szólt.

Az Európa-bajnokság főszereplője: a vitorlázórepülőFotó: Kiss Zoltán

– A huszonhárom évvel ezelőtti békéscsabai verseny emlékei ma is elevenen élnek bennünk. A repülés már ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget. Önök a világ azon kivételes tagjai közé tartoznak – fordult a pilóták felé –, akik nemcsak álmodoznak a repülésről, hanem maguk is művelik azt. A vitorlázórepülés a teljesítményről, a kitartásról, a hűségről és a szenvedélyről is szól. Ma itt Európa legjobbjai gyűltek össze, olyan versenyzők, akik, kivételes tudásukkal és tehetségükkel nemcsak kontinensünk, hanem a világ élvonalában is meghatározóak. Az, hogy Békéscsaba adhat otthont ennek a kiemelkedő eseménynek, valódi büszkeség a Magyar Repülő és Légisport Szövetség számára.