Tóth Gábor fontos telefont kapott: újabb külföldi válogatott kispadján bizonyíthat

– Az idei mérkőzések közül melyiket tudná első helyen kiemelni?

– Az alapszakasz nagyon jól sikerült, annak is köszönhetjük, hogy a rájátszásban a szerencsésebb ágra kerültünk. Tavaly már a negyeddöntő nehezebb volt az Újpest ellen. A rájátszásban az elődöntő második nyíregyházi mérkőzésén érezni lehetett, hogy valami teljesen más minden téren és szinten. Az ötödik, itthoni párharc az utóbbi évek legjobb mérkőzése volt a csapatnak, ami a lányokat dicséri. A másik a Magyar Kupa bronzmérkőzés. A meccs előtti edzésen Chloé Mayernek megsérült a hüvelykujja, akit egy ilyen meccsen nélkülözni támadásban nem volt egyszerű. Mégis megoldottuk úgy, hogy ezt senki nem vette észre.

– A szezon utolsó edzése – még ha a teljes csapat nem is cserélődik ki –, de nem hasonlít egy iskolai ballagásra, ahol az osztályfőnök elköszön a szeretett tanítványaitól? Ilyenkor mit érez az edző, amikor tudja, hogy többekkel már nem fog együtt dolgozni?

– Vannak ilyen érzések az emberben, de ez mindig jelen van. Persze, tudja, hogy ez az utolsó alkalom, de biztosra nem lehet menni a bajnoki lebonyolításnak köszönhetően. Tavaly is éreztem néhány játékossal kapcsolatban hasonlókat, de idén ez egy markáns jelenség volt, ahol jó néhány játékosról tudni lehetett – egy, Dékány Berni vissza is vonult. Ezt már előtte is tudtam, de kétségtelen, hogy vannak ilyen érzések az emberben, de ez helyén van így.