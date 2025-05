A „Liza” lesz a vasárnapi vendég a fürdővárosban

A Termál FC elmaradása két pont a listavezető Tiszakécske mögött, így a pontvadászat finisében már nem igazán fér bele a hiba, mivel azt nincs idő korrigálni. Ezért is lesz kétszeresen fontos a pesterzsébetiek elleni találkozó.

Csicsely Jánosra és a Termál FC-re kiemelten fontos mérkőzés vár, hogy versenyben maradhassanak a Tiszakécskével. Fotó: Kiss Zoltán

A „Liza” kiszállt, a Termál FC még áll

– A vasárnapi ellenfelünk évek óta meghatározó, karakteres tagja a harmadosztálynak. Egyénileg jó képességű játékosok alkotják, fizikálisan is teljesen rendben van a csapatuk. Minket viszont az ilyen összecsapások tudnak előrevinni, ezekkel eddig nem volt gondunk, rendre jó felfogásban játszottunk, ami persze elvárás is. Reményeink szerint vasárnap megmutatjuk, hogy nem véletlenül tartunk itt. Nincs más választásunk, nyerni kell, hogy minél tovább feszíthessük a bajnoki címért folyó versenyt – nyilatkozta a meccs kapcsán Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője, aki azt is elárult, hogy a sérült Ilyés Tamás mellett csupán Szabó Péter játéka lesz kérdéses, aki Martfűn kapott rúgást.

Csapata malmára hajthatja a vizet, hogy a „Liza” vélhetően tompább lesz a megszokottnál. Szerdán pótolta a tiszaföldvári mérkőzését, melyen 2–1-re alulmaradt, azzal pedig az aranycsatából is kiszállt.

A vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője Sándor Csaba lesz, akinek a munkáját Benkő Róbert és Szilágyi Norbert asszisztensek segítik.

Következik

A 28. forduló programja. Május 11., vasárnap, 11.00: Budapest Honvéd II.–Martfűi LSE. 14.00: Monor SE–Kecskeméti TE II. 17.00: Gyulai TFC–Erzsébeti SMTK, FC Dabas–Pénzügyőr SE, Tiszakécskei LC–Hódmezővásárhelyi FC, Szegedi VSE–Vasas FC II., BKV Előre–Szolnoki MÁV FC, Tiszaföldvár SE–Csepel TC.