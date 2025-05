Bondár Anna tornagyőzelme

A világranglistán 102. magyar játékos a vasárnapi fináléban az osztrák Julia Grabherrel (238.) csapott össze. A 28 éves ellenfél a verseny előtt diadalmaskodott a szlovéniai Koperben és a svájci Chiassóban rendezett W75-ös viadalon is. Most Bondár Anna az első szettben kétszer is elvette az osztrák adogatását, és 48 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatásban a magyar játékos két újabb brékkel 5:2-re elhúzott, de két meccslabda ellenére nem tudta kiszerválni a mérkőzést. Erre 5:4-nél nyílt ismét lehetősége, és ezúttal már nem rontott, és lezárta az 1 óra 36 perces találkozót.

A 27 éves szeghalmi játékos a 17. serlegét gyűjtötte be, és mellé 15 239 dollárt (5,9 millió forint) kapott, hétfőtől újra a legjobb száz közé kerül a világranglistán.

Eredmény, döntő:

Bondár Anna (1.)–Julia Grabher (osztrák) 6:2, 6:4