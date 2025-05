Van rá esély, hogy Békésből is ringbe szálljon egy ökölvívó az olimpián – podcasttal

– A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) Hivatásos Tagozatának közgyűlésén szakmai bizottsági elnökeként kapott bizalmat. Mit jelent pontosan ez a feladatkör? – kérdeztük Surman Zoltánt.

Surman Zoltán és fia, ifj. Surman Zoltán Fotó: A szerző felvétele

Surman Zoltán szerint van arra esély, hogy Békésből is kijuthat az olimpiára ökölvívó

– Rendkívül megtisztelő számomra, hogy a Kovács István, Kokó elnökletével vezetett amatőr szövetségen belül működő Hivatásos Tagozat vezetőjeként dolgozhatok. A profi ökölvívás teljes megreformálása a feladat. Jelenleg az államvizsgámra készülök, és a vezetőktől kértem még egy kis türelmet.

– A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legutóbbi Costa Navarinóban megtartott kongresszusán arról döntött, hogy a 2028-as Los Angeles-i játékokon is az olimpiai program része marad az ökölvívás, ami a sportág magyar képviselőinek is egy nagyon jó hír.

– Pont Magyarország lett a hetvenötödik csatlakozó nemzet az új, a NOB által is elismert szövetséghez, a World Boxinghoz. A NOB kikötése az volt, hogy legalább ennyi országnak kell alkotnia a WB-t (most már legalább kilencvenen tagok), s ekkor ott lehet a sportág a Los Angeles-i olimpián. Ennek mi is nagyon örülünk, hiszen magyar ökölvívók is ott lehetnek majd a következő ötkarikás játékokon. Kovács István eddigi rövid regnálása alatt is sok előremutató változás történt a magyar ökölvívásban és az új olasz szövetségi kapitány, Emanuele Renzini is nagy lehetőséget lát a hazai tehetségekben. Bízom benne, hogy lesz kijutó magyar versenyző és még érmet is tudunk szerezni.

– Van arra esély, hogy mondjuk egy tízéves távlatban a régióból is ringbe szálljon ökölvívónk az olimpián?

– Ez elég hosszú idő, azt hiszem, hogy mindenképpen van erre esély. Egyesületünkben, a Surman Boxing Team-ben is számos tehetség – több lány – bontogatja a szárnyait. A két fiam is – jelenleg a profik között – a sportágban van még, de most már van átjárás az amatőrök és a profik között és a tudásuk alapján még akár ők is odaérhetnek az olimpiára.

– A Surman Boxing Team nehéz napokat él át, hiszen új bázist kell keresni, ami nem megy könnyen. Hol és várhatóan mikor tudják újraindítani az edzéseket?

– Közel kilenc év után a békéscsabai termünkből egyéb okok miatt el kellett jönnünk. Ez nagyon rosszkor jött, mert így visszaléptünk az idei freeboxing világbajnokságon való indulástól. A fiatal bokszolóinknak kimarad az utánpótlás Magyar Kupa és a Bornemissza-emlékverseny is. Április közepén még nem láttuk a lehetőségeket, az is megfordult a fejemben, hogy bezárunk és egy nagyon kicsi helyen, néhány versenyzésre érdemes tagunkkal folytatjuk tovább. A napokban azonban két olyan lehetőség is felcsillant Békéscsaba város vezetésének köszönhetően, hogy lehet, mégis csak folytatni tudjuk a munkát a Békés vármegyei székhelyen, reményeink szerint már május végétől. Ez esetben az év végi országos bajnokságokon már ott lehetünk. Jelenleg a hobbistákat is beleszámolva mintegy hetven ökölvívóval foglalkozunk az egyesületünkben. Nagy kérdés, hogy az újraindulásra mennyien maradnak meg ebből a létszámból.