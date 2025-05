Friss hírek érkeztek Ónodi Heni állapotáról

Az eseményt hatalmas érdeklődés kísérte, melyre eljött Ónodi Heni édesanyja Ónodi Jánosné, Heni testvére, Ónodi-Klausler Barbara, a tornásznő egykori edzői, Unyatinszkiné Karakas Júlia és Unyatinszki Mihály is.

Ónodi Heni édesanyja, Ónodi Jánosné mellett Ónodi-Klausler Barbara

Fotó: Bencsik Ádám

,,Sokat haladt előre Ónodi Heni a rehabilitációban"

A tavaly egy bevásárlás során szívinfarktust kapó és életmentő műtéten áteső olimpiai bajnok tornászhoz hasonlóan a szintén az Egyesült Államokban élő Barbarát rengetegen megállították és persze mindenki ezzel a kérdéssel kezdte:

– Hogy van most Heni?

– Heni állapotáról nem nyilatkozhatok bővebben, arról, a gyámja, a testvérem legidősebb, 18 éves lánya, Annabella mondhat többet. Most csak annyit mondanék, hogy Heni jobban van, már sokat haladt előre a rehabilitációban és mi mellettük vagyunk továbbra is – mondta érdeklődésünkre Ónodi-Klausler Barbara, aki mindent megtett azért, hogy gyűjtést indítva Heni megkaphassa a megfelelő kezelést és elinduljon a rehabilitáció útján.

Ónodi Henrietta lánya, Annabella, nemrégiben a Nemzeti Sportnak így nyilatkozott:

– Édesanyám gyógyulása nagyjából kétszer olyan gyors, mint azt sokan várták volna, és egészen biztos vagyok, hogy ebben hatalmas szerepe van a sportolói múltjának – mondta Heni legidősebb gyermeke.