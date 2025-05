Labdarúgás - Vármegyei II. osztály 2 órája

Tovább menetel a Mezőmegyer

Hét mérkőzést rendeztek szombaton a Békés Vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság rájátszása ötödik körében. A Mezőmegyer csapata Békésszentandráson is megőrizte veretlenségét, a Hunyadi ráadásul a Szabadkígyós elleni legutóbbi hazai pontokat is elveszítette jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt. A kígyósiak a pályán is kaszáltak, miután Dobozon nyertek nehéz meccset.

A listavezető Mezőmegyer úgy nyerte a szentandrási derbit, hogy két nappal korábban a Mezőhegyes elleni kupapárharcot is sikerrel vette. Nem kétséges, hogy a narancs-feketék idén is kiemelkednek ebből az osztályból, mögöttük azonban nagy a helyezkedés a további dobogós helyekért. A Mezőmegyer csapata Kecskeméti Sándor találatával szerzett vezetést. Fotó: Babák Zoltán Felsőház (1–8. helyért)

Békésszentandrási HMSE–Mezőmegyer SE 1–3 (0–1) Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Szentesi Dávid.

Békésszentandrás: Szabó A. – Szebegyinszki, Király (Lestyan-Goda), Csipai, Rohony, Lós, Sándor, Olasz István, Tasi N., Tasi K. (Szűcs), Sztricskó (Viszkok G.). Játékos-edző: Bakró Géza.

Mezőmegyer: Kun – Pusztai (Kurucz), Takács, Lehoczki, Horváth B., Kecskeméti, Ulrich, Láza, Miholka, Séllei, Balog K. Edző: Lőrinczi Attila.

Gólszerző: Szűcs (77.), ill. Kecskeméti (9.), Balog K. (67.), Kurucz (76.). Kiállítva: Szebegyinszki (59. – második sárga lap).

Bakró Géza: – Nem tudok mit mondani és nem is szeretnék. Gratulálok a Mezőmegyernek!

Lőrinczi Attila: – Egy csapatnak sem könnyű negyvennyolc órán belül két fontos mérkőzést lejátszania, ráadásul a mai napon rengeteg hiányzónk is volt, így frissíteni sem tudtunk igazán. Ennek ellenére minden játékosomnak helyén volt a szíve, végig küzdöttünk, és a helyzeteink alapján teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést! Virág Imre Magyarbánhegyesi FC–Tótkomlósi TC 4–2 (1–1) Magyarbánhegyes, 100 néző. Vezette: Barta Tibor.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Lakatos, Bozsár, Simondán (Vágási), Varga P., Kukla, Szőke, Kormányos, Vincze, Rozsi, Matuz. Edző: Kintner János.

Tótkomlós: Fejes – Keszeli, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Tokai), Popovics (Borbás), Ondrejó (Makszi), Abonyi, Poljak (Horváth J.), Deli. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Vincze (13.), Bozsár (53., 56.), Matuz (63. – 11-esből), ill. Varga P. (21. – öngól), Abonyi (80. – 11-esből).

Kintner János: – Az első félidő reális eredményt hozott, de a pihenő után sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, ami gólokkal is párosult. Megérdemelt győzelmet arattunk, dicséretet érdemelnek a fiúk. Jó játékvezetés és asszisztencia.

Horváth Henrik: – Lélektelen gyenge játékot produkáltunk ma. Nulla pulzussal játszott több játékosom, amit nem bírtunk el. Amit hét közben beleteszel munkát, csak abból lehet építkezni és eredményt elérni, de nálunk az edzéslátogatottság már hetek óta nem olyan, mint korábban volt. Sajnos kevesen vagyunk és a csapat elfáradt.

Bozsó Ildikó Dobozi SE–Szabadkígyósi SZSC 1–3 (0–2) Doboz, 100 néző. Vezette: Kató Benedek.

Doboz: Démusz – Szabó R., Sztojka N., Szabó L. (Barcsay), Iszály, Szigeti, Szabó A., Rácz Gy., Lukucz, Fehér, Komlósi. Edző: Balog Zsolt.

Szabadkígyós: Farkas Zs. – Alb (Sebestyén M.), Milek (Kocziha), Ancsin, Szabó Z., Maglóczki (Süli), Faragó, Nagy Z., Szilágyi, Prókai, Frankó. Edző: ifj. Sebestyén Antal.

Gólszerző: Lukucz (62.), ill. Faragó (33.), Nagy Z. (45.), Süli (94.).

Balog Zsolt: – Az elmúlt két hétben sokat tettünk ezért az eredményért. Fortunát is ki kell érdemelni, ez ma a vendégek oldalán állt, így sikerült győzniük!

Sebestyén Antal: – Férfias küzdelemben, egy nagyon jó csapat otthonában szereztünk értékes három pontot. Gratulálok a játékosoknak, sok sikert a Doboznak! Tobai János A Csanádapácai EFC–Eleki USE mérkőzést vasárnap 17 órától játsszák. Alsóház (9–18. helyért)

Sarkadkeresztúri SE–Újkígyós FC 4–0 (3–0) Sarkadkeresztúr, 70 néző. Vezette: Karácsony Ádám Márk.

Sarkadkeresztúr: Sajti K. – Szalazsán A., Képíró (Varga L.), Molnár M., Ticudean, Tóth I., Szalazsán R., Kovács Gy. (Szabó Mózes), Kopács, ifj. Szabó Mózes (Csige), Zsoldos (Jánki M.). Edző: Szabó Mózes.

Újkígyós: Borbély – Benyó, Dohányos, Benkó, Nagy G., Gedó, Ragály, Marik (Solymoskövi B.), Horváth R., Dunai, Gonda (Burkus). Játékos-edző: Tóth Pál.

Gólszerző: Kopács (25.), Kovács Gy. (37.), Ticudeán (39.), Szalazsán R. (67.).

Szabó Mózes: – Jó játékkal arattunk megérdemelt győzelmet, még ilyen arányban is.

Tóth Pál: – Alulmúltuk az elmúlt hetek lelkes játékát. Sok hibát vétettünk védekezésben és a középpályán, amit a hazai csapat ki is használt és ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Csávás Lajos Köröstarcsai KSK–Battonyai TK 0–1 (0–1) Köröstarcsa, 60 néző. Vezette: Gyuga Zsolt.

Köröstarcsa: Juhász – Pap D. (Mészáros S.), Nagy N., Schmél Z., Machó, Szivák, Farkas Gy., Kis G., Nagy Zs. (Kurilla), Szentpéteri, Vincze. Edző: Kis László.

Battonya: Erdélyi – Varga P., Lenti, Hargitai, Balla, Kiss Z., Sylmetaj, Kovács Z., Kotroczó, Simon P., Ármán. Edző: Szabó József.

Gólszerző: Varga P. (23.).

Kis László: – Egy gól és más semmi. A két csapat helyezése meglátszódott a mérkőzés színvonalán. Második félidei játékunkkal megérdemeltünk volna egy pontot. Jó játékvezetés.

Szabó József: – A tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Megérdemelt győzelmet arattunk a lelkes helyi csapat ellen. B. Kerekes Zsuzsanna Békéscsabai MÁV SE–Végegyházi SE 0–0 Békéscsaba 90 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Békéscsabai MÁV: Zelenyánszki – Petri (Mészáros), Erdélyi, Viczián, Matuska, Morva (Takács K.), Kőszáli, Zsömbörgi, Sipiczki (Demeter), Szarka, Takács L. Edző: Dohányos Zoltán.

Végegyháza: Németh D. – Turcsek, Tanner, Kecskés, Boros, Rajsli, Túri, Matúz, Borbás, Mag (Andrej), Zsuzsa. Edző: Turcsek Zoltán.

Dohányos Zoltán: – A heti „terheléstől” eléggé macskásak voltunk, ennek tükrében elfogadható az egy pont.

Turcsek Zoltán: – Végig nagy küzdelem jellemezte a találkozót, viszont a góllövéssel mindkét oldalon hadi lábon álltak a játékosok. B. A. Mezőberényi LE–Csorvási SK 3–0 (2–0) Mezőberény, 60 néző. Vezette: Bakos József.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Pázsit, Szabó Zs. (Bereczki), Burai, Lakatos (Kanó), Gschwindt, Buczkó, Székely, Machó, Malét (Durkó). Edző: Adamik Dávid.

Csorvás: Varga Á. – Bíró, Bucsek, Lukács, Máriás (Német), Gerda V., Koszna, Plesovszki, Zsiga, Salka (Zahorán), Barkász. Játékos-edző: Csábi Mihály.

Gólszerző: Machó (24., 85.), Lakatos (37.).

A 89. percben Fazekas büntetőt hibázott.

Adamik Dávid: – Ami kellett a győzelemhez, azt beletettük. Magabiztos játékunk meghozta a gyümölcsét. További sok sikert a Csorvásnak!

Tárnyik Tibor technikai vezető: – Köszönjük a berényiek hozzájárulását az időpont változtatáshoz. Sportszerű mérkőzésen, megérdemelt hazai győzelem született. Jó játékvezetés.

Balogh Lajos A Csabacsűdi GYLSE–Lőkösháza KSK mérkőzést vasárnap 17 órától játsszák.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!