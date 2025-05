Első helyen az éremtáblázaton a csabaiak

A határhoz közel eső versenylehetőség jó alkalmat jelent a honi kick-box utánpótlásnak, hogy felmérje, hol tart a felkészülésben, egyben gyarapítsa versenyrutinját. Évek óta az is hagyomány, hogy a békéscsabai JALTE Debreczeni team csapata részt vesz az eseményen az utánpótláskorú versenyzőivel. Most sem hiányoztak ráadásul 13 arany-, 11 ezüst- és 8 bronzmedállal élen végeztek az éremtáblázaton, ami mutatja, hogy jó úton járnak Debreczeni Dezső tanítványai a közelgő nemzetközi kihívások és persze a válogatónak is számító országos bajnokság előtt. A versenyen legeredményesebb kick-bokszolóját is ők adták: Debreceni Lilla négy aranyérmet gyűjtött be.

Nagy kick-box csapat, megannyi érem és trófea: a JALTE Debreczeni team büszke és boldog csoportja

Fotó: BMHSZ

Kick-box: szinte mindenki éremmel tért haza Burgenlandból

Békéscsabai érmesek. Point-fighting szabályrendszer. Junior, 69 kg: 3. Csiernyik Zsombor. 74 kg: 3. Csiernyik Zsombor. 70 kg: 1. Szabó Szófia Kadet 2 (ifjúsági), 52 kg: 3. Szikora Bence és Breznay Nándor

57 kg: 3. Breznay Nándor. 65 kg: 1. Tóth Izabella. +65 kg: 2. Koczka Kata Izabella. Grand Champion: 3. Tóth Izabella. Csapat: 1. Halker Király team-JALTE Debreczeni team (benne: Szikora Bence). Kadet 1 (serdülő), 37 kg: 2. Gróf Nimród Attila. 42 kg: 1. Szikora Gergő Mihály. 47 kg: 1. Szikora Gergő Mihály, 3. Born Henrik. +47 kg: 2. Stir István. 42 kg: 1. Debreczeni Lilla, 2. Nátor Petra. 47 kg: 1. Debreczeni Lilla. Csapatverseny: 1. JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Lilla, Nátor Petra). Gyermek, 21 kg: 2. Gróf Nándor. 27 kg: 2. Griecs Ábel. 30 kg: 2. Griecs Ábel. 36 kg: 3. Nátor Dániel. 24 kg: 1. Born Heidi. 27 kg: 2. Born Heidi.

Light-contact szabályrendszer. Kadet 2 (ifjúsági), 47 kg: 1. Szikora Bence. 60 kg: 1. Tóth Izabella. +65 kg: 2. Koczka Kata Izabella. Kadet 1 (serdülő), 42 kg: 1. Szikora Gergő Mihály. +47 kg: 1. Hugyecz Donát, 2. Stir István. 42 kg: 1. Debreczeni Lilla, 2. Nátor Petra.