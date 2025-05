Óvodából érkeznek a gyerekek a Carlson Gracie jiu-jitsu edzésére

Kiss Károly, a Carlson Gracie EW edzőjét a hozzá edzésre járó szülők unszolták, indítson már el a legapróbbaknak is egy jiu-jitsu csoportot, hiszen így a csemetéik is hamar megismerhetik és elkezdhetik a küzdősportok egyik különleges műfaját.

Kiss Károly a kis ovisokkal a Carlson Gracie EW brazil jiu-jitsu edzésén

Forrás: Carlson Gracie EW

Jiu-jitsu: alig várják az edzéseket

– Korábban néhány szülő a teremben, a közelmúltban pedig az óvodán keresztül kerestek meg bennünket. Néhány barátom már korábban kérdezte, hogy nem-e indítanék csoportot kicsiknek. Az öt éves Bojánról, Zalánról és Bercelről külön is szót ejtenék, akiket a szülei hoztak hozzám. Óriási energiával bírnak, öröm velük dolgozni, alig várják már a foglalkozásokat. Ez is arra biztatott, hogy meg kell csinálni a csoportot a kicsiknek – kezdte Kiss Károly.

Varga Lászlóné, a Szigligeti Utcai és Kazinczy lakótelepi óvoda óvónője elmondta, hogy az egyik szülő hívta fel a figyelmüket: van egy ilyen lehetőség. Megismertetett a Kiss Károllyal és így el tudtak menni egy bemutatóedzésre.

– A foglalkozást látva rögtön megkérdeztem Kiss Károlytól: foglalkozott-e már gyerekekkel? Mert két perc után már csüngtek rajta.

Egy vegyes életkorú, 2,5-7 éves korú csoportról van szó, fiúk-lányok vegyesen, az első edzésen 19-en vettek részt.

– Kicsikről beszélünk, de utánaolvastam és a küzdő sportokat, így például a dzsúdót (ami bizonyos szempontból a dzsiu-dzsicu rokonsportágának is tekinthető) is már három éves kortól ajánlják. Az egyik óvodásunk a csoportból egy ideje már dzsúdózik, amit nagyon szeret. A sportnak köszönhetően sokat javult a mozgása, mert voltak ezzel problémái. Ez a sportág a természetességről szól. Az óvodában nálunk a gyerekek az alapmozgásokat, a csúszást, mászás, futást tanulják. Az első edzést is a játékosság jellemezte egyensúly-, és koordinációs gyakorlatokkal. Az edző nem rögtön a dobásokat, földharcot mutatta be. Elnyerte a gyerekek bizalmát, akik nagyon fegyelmezetten csinálták végig az edzést. Minden területen megmozgatta őket és mindenki kellemesen elfáradva mehetett haza, nagyon jót aludtak délután.