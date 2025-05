Szarvason vizitál az Előre II.

Az Előre II. az alapszakaszban mindkét mérkőzésen a Szarvas fölé kerekedett.

Az Előre csapatát fogadó szarvasi játékosok győzelemre törnek, hogy a tabellán ne az orosháziak hátát kelljen nézniük

Fotó: Bohus Krisztián

Szarvason megalkuvást nem tűrő játékot ígérnek az Előre ellen

Felsőház (1–4. helyért)

Május 11., vasárnap, 17.00

Szarvasi FC (3.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – A legutóbbi Előre II. elleni találkozón vezettünk az otthonukban, de a második félidőben két egyéni hiba után pont nélkül maradtunk. Stabilan, zártan kell védekezni, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. A múlt heti Orosházán aratott győzelmünk után maradtak még nyitott kérdések a második hely elérhetőségét illetően. Az esélyeket befolyásolja, hogy milyen lesz az Előre II. meccskerete. Ha a fiatalok játszanak, ötven-ötven százalék az esély, ha lesz három-négy érkező az NB II.-es keretből, akkor kevesebb, de így is, úgy is mindent megteszünk a három pont megszerzése érdekében.

Május 10., szombat, 13.30

Kondorosi TE (4.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Janis János, a Kondorosi TE edzője: – Sajnos a múlt hetünk nem úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, hiszen kiestünk a kupából és az Előre is kimért ránk egy verést. A héten próbálunk kiegyenesedni, de nem lesz egyszerű, mivel a csapat felére nem számíthatok, többen küzdenek súlyos sérüléssel. Az Orosháza ellen idén még pontot sem szereztünk, és most is nagyon nehéz lesz ellenük. Próbáljuk becsülettel tenni majd a dolgunkat.

Középház (5–8. helyért)

Május 10., szombat, 17.00

Dévaványai SE (4.)–Mezőhegyesi SE (2.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – A mezőhegyesi csapatot jól ismerjük, pár hete játszottunk velük, annak a meccsnek döntetlen lett a vége, de akkor közelebb álltunk a győzelemhez. Most már csak a bajnokságra kell koncentrálnunk, ahol szeretnénk elmozdulni a nyolcadik helyről, ezért szombaton mindenképpen győzni szeretnénk. Megkönnyíti a helyzetünket, hogy feltehetőleg a legerősebb csapattal állunk ki.

Szeghalmi FC (3.)–Jamina SE (1.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Még csak jósolni sem tudok a hétvégi találkozóra, sajnos már régen nem a szakmáról szól a munkám. Nem is biztos, hogy ki tudunk állni szombaton, de ez a célunk. Ha sikerül tizenegy játékost a pályára küldenem, akkor a fiúk hozzáállása lesz a döntő faktor. A Jamina jelenleg előttünk jár pontszámban, a játékosok mennyiségében és a csapatépítésben is. Nem tudom, hogy mit várhatok a csapatomtól, én mindent megteszek, hogy motiváltan, szervezetten futballozzunk. Az összeállítás függvényében döntöm el a meccstervet. Egy biztos: lesz terv.