Az Előre a kiesés elkerüléséért, a DVSC a harmadik helyért küzd

Nyolcvan gólnál többet szerző debreceniek

Bár a góllövőlistán nem találunk az első tízben debrecenit, de 80 gólt, vagy annál többet szerzőt hármat is, Töpfner Alexandra 98, a svéd Kristin Thorleifsdóttir 86, az olimpiai és világbajnok francia Océane Sercien-Ugolin 81 gólos, de a szerb Jovana Jovovics is a 80-as határ közelében „tartózkodik”, 76 találatot jegyez. Csapatukhoz hasonlóan ők is tartják jó formájukat, amit a csabai meccsre is szeretnének átmenteni.