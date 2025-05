Kilencgólos csabai vereség a bronzéremért küzdő Debrecentől

Nem kezdődött rosszul az Előre NKSE szempontjából a mérkőzés, négy perc játék után hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Egy perc múlva azonban már a Debrecen vezetett, ám elhúzni nem tudott a harmadik helyért harcoló vendégegyüttes, mert a lila-fehérek jól védekeztek és a ziccereiket is jó arányban tudták kihasználni.

Bencsik Bojána, az Előre NKSE beállója háromszor tudott elszabadulni őrzőitől

Fotó: Bencsik Ádám

Amíg frissebb volt, tapadt vendégére az Előre NKSE

A csabaiak idei mérkőzéseit vizsgálva ez nem is keltett meglepetést, hiszen az első félidőben általában mindig jól állta a sarat az együttes. Borbély Márta hibátlanul értékesítette a heteseket, Román Dorina pedig remekül irányított és pontosan lőtte be a ziccereit. A hajrát a Debrecen nyitotta meg jobban, másfél perc alatt csinált egy hármas szériát és ki is alakította az addigi legnagyobb négygólos különbséget, ami a szünetig még tovább nőtt. A 27. percben Herbert Gábor már másodízben kért időt, próbálva kicsit megtörni a hajdúságiak lendületét. Ez valamelyest sikerült is, mert az utolsó percre két gólt sikerült faragnia hátrányából együttesének.

A Békéscsaba igyekezett lépést tartani a második félidőben is a hajdúságiakkal, és mivel a vendégek hibáztak, egy-egy könnyű góllal ez sikerült is. A 39. percben csapata 22–19-es vezetésénél Szilágyi Zoltán időt is kért. Felrázta lányait, olyannyira, hogy alakulata egy 5–0-val már igen tekintélyes nyolcgólos differenciát alakított ki. Herbert Gábor időt is kért. Horváth Gréta egy hétperces hazai gólcsendet tört meg, ám a hátrány már akkora volt, hogy a második félidő közepétől csak az lehetett a csapata célja, hogy megússza a még nagyobb verést. A végén már nem sokat törődtek a csapatok a védekezéssel, potyogtak a gólok mindkét oldalon.