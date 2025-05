Matekoztunk: ennyi pont kell még, hogy ősztől is NB II-es levegőt szívhassanak a lila-fehérek

Ha rátekintünk a 16 csapatos pontvadászat tabellájára, láthatjuk, hogy a másodosztályba tavaly nyáron visszatérő Békéscsaba 1912 Előre a még éppen nem kieső, 14. helyet foglalja el 28 megszerzett ponttal, egy egységgel megelőzve a Gyirmót FC Győrt, öttel a másik újonc Opus Tigáz Tatabányát.

Tóth Máté (fehérben) is sokat tehet még azért, hogy az Előre jövőre i az NB II.-ben szerepelhessen

Fotó: Jenei Péter

Így néz ki most a tabella

Forrás: MLSZ

Az utolsó pillanatokig kérdés lehet az Előre NB II.-es tagsága

Az már nagy valószínűséggel elmondható, hogy a szebb napokat megélt, jelenleg 8. helyen álló 35 pontos Budapest Honvéd FC jövőre is az NB II.-ben folytatja, ám a mögötte álló nyolc csapat, vagyis a mezőny fele még veszélyeztetett. Elköszönhet még akár a BVSC-Zugló (9. hely, 32 pont), a Soroksár SC (10., 31), a Budafoki MTE (11., 31), az Aqvital FC Csákvár (12., 30), az FC Ajka (13., 30), a Békéscsaba (14., 28), a Gyirmót (15., 27) és a Tatabánya (16., 23) is.

Nehéz a Békéscsaba sorsolása

A Békéscsaba sorsolása igencsak nehéz, hiszen vasárnap a Kisvárdát fogadja, egy héttel később pedig a jelenlegi második Vasashoz látogat. A szabolcsiak éppen Csabán tehetik biztossá a feljutást érő bajnoki címüket, a Vasasnak ugyanakkor még nagyon kaparni kell, hogy megkaparintsák az ezüstöt, és az azzal járó NB I.-es tagságot.

A labdarúgásban minden lehetséges, de a lila-fehérek reálisan az utolsó két fordulóban a Kórház utcában a Budafok ellen és Tatabányán szerezhetnék meg azt a hat pontot, ami számítások szerint elegendőnek bizonyulhat az NB II.-höz.

Kikkel játszanak a vetélytársak?

A csabaiakra veszélyes Tatabánya összecsap még a Gyirmóttal, az Előrével, a BVSC-vel és a Szentlőrinccel is, benne három olyan gárdával, amelyik szintén az életéért harcol. A Gyirmót a Budafok, az Ajka és a Tatabánya mellett a Kozármislennyel csatázik. Itt is, ott is, lehetnek még bőven keresztbeverések, ami akár a csabaiak malmára is hajthatja a vizet.

A harcosság meghozhatja az eredményt

Ha a viharsarkiak előtti csapatokra tekintünk, az Ajka szintén három veszélyeztetett gárdával, a Csákvárral, a BVSC-vel és a Gyirmóttal találkozik a mezőkövesdiek mellett. A hat meccse nyeretlen (legutóbb március 9-én éppen Békéscsabán győztek 3–0-ra) Csákvár dolga talán a legnehezebb az Előre mellett, a Fejér vármegyeiek meccselnek a Mezőkövesddel és a Kozármislennyel, valamint az Ajka és a Soroksár alakulatával is.