Szeretnék elnapolni a bajnokavatást

Az Előre részéről bravúrra lesz szükség még az egyik pont otthon tartásához is, amit megerősít az a tény, hogy immár 13 meccset számlál a szabolcsi együttes veretlenségi sorozata.

Az Előre játékosainak legalább úgy kell majd küzdeniük, mint a felvételen Hodonicki Márk teszi az őszi kisvárdai találkozón. Fotó: Nyulak Nikoletta/Kisvárda FC

A vasárnapi vendég utoljára tavaly november 10-én Szegeden játszott olyan bajnokit, ahol nem jutott pont számára. Tavasszal csak a Vasas, illetve két hete a Gyirmót nem maradt alul vele szemben.

– Már a tavaly nyári élvonalbeli búcsúkor az azonnali visszajutást határozták meg az ellenfelünknél, ennek megfelelően a keret és a légiósok zömét is megtartották. A bajnokság elején döcögött a szekerük, edzőváltás is volt, ám azután összeálltak és a jelek szerint a téli felkészülésük is jól sikerült, ami a tavaszi veretlen szereplésükön is meglátszik. Vélhetően bajnokként fognak visszajutni, azonban egyszer minden sorozatnak meg kell szakadnia, bízunk benne, hogy ez itt és most fog megtörténni, nekünk ugyanis égetően szükségünk van minden egyes pontra – fogalmazott Csató Sándor vezetőedző, amikor a hétvégi kihívás kapcsán kérdeztük.

Az Előre trénere keresi a szélsőséges teljesítmények okait

A csabai tréner tanítványai a legutóbbi két hét során napos és árnyas oldalukat is megmutatták. Míg a Szegedet emberhátrányban igazi örömfocival verték a legutóbbi hazai fellépéskor, addig múlt vasárnap úgymond momentumuk sem volt a Honvéd otthonában. Aligha kell ecsetelni, melyik teljesítményre lenne szükség a sikerélmény érdekében.

– Az öltözőben is kifejtettem, hogy nem értem a jelenséget. Ha tudunk olyan akarattal küzdeni, mint a Szeged ellen, akkor egy héttel később miért veszünk száznyolcvan fokos fordulatot. Többször eljátszottuk már ezt, mert nem úgy állunk bele, ahogyan szükséges lenne, ez pedig dühítő dolog. Különösen bántó volt, hogy a Honvéd ellen csapatszinten mondtunk csődöt, miközben előzőleg éppen az egység volt a fő erényünk. Az erős ellenfelekkel szemben egyébként voltak jó időszakaink, reményeink szerint így lesz ez vasárnap is. Nem állunk könnyű feladat előtt, de a mi helyzetünkben mindent meg kell próbálnunk, a Szeged elleni hozzáállás a minimum, amit elvárhatunk a csapattól. Bízunk benne, hogy a fiúk átérzik a meccs súlyát és annak megfelelően teljesítenek! – hangsúlyozta a szakember, aki továbbra sem számíthat az eltiltott Albert István játékára, ugyanakkor a legutóbbi hazai meccsen szájsérülést és fogvesztést szenvedő Hodonicki Márk ismét bevethető állapotban lesz.

Négy fordulóval az év vége előtt már mindenki lázasan matekozik, vajon hány pontra lenne még szükség a másodosztályú tagság meghosszabbításához. Ezzel kapcsolatban is kikértük a Csató Sándor véleményét, aki úgy kalkulál, hogy két győzelemre még legalább szüksége van a csapatának, amit jó lenne mielőbb begyűjteni.