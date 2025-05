Az Előre II. növelte előnyét

Békéscsabán az Előre II. az első félidőben még kihagyta a helyzeteit, szünet után viszont már tetszés szerint alakította ki a lehetőségeket és végül simán nyert.

Azzal, hogy Ondrejó Tamásék nem bírtak el Furár Róbertékkel, az orosháziak öt pont hátrányba kerültek az éllovas Előre II. csapatával szemben. Fotó: Bohus Krisztián

Orosházán a vendégek szűk negyedóra alatt kialakították a végeredményt. Az OMTK még gólt sem lőtt ebben a bajnokságban riválisának. A középházban a Jamina is egy félidő alatt döntött a Dévaványa ellen, és immár nyolc pontnyi előnnyel rendelkezik.

Felsőház (1–4. helyért)

Békéscsaba 1912 Előre II.–Kondorosi TE 5–1 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Telek András.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi (Ilyés B.), Bacsa, Rostás, Pusztai O., Kohut (Tóth B.), Papp Zs. (Mágocsi), Rácz B. (Borbás), Borbély, Kovács K., Babinyecz (Csák). Edző: Jakab Péter, Marik László.

Kondoros: Gritta – Takács M. (Buzás), Fejér, Mile, Csicsely, Rafaj R., Rafaj M., Bány, Mladonyiczki, Szász Albert, Vízkeleti. Edző: Janis János.

Gólszerző: Kohut (48., 68.), Rácz (56., 65.), Mágocsi (78.), ill. Bány (6.).

A 38. percben Rácz büntetőt hibázott.

Jakab Péter: – Az első félidőben is adva voltak a helyzeteink, de mintha átok ült volna rajtunk. Szerencsére ez szünet után megváltozott, így végül magabiztosan győztük le a tartalékos kondorosi csapatot.

Janis János: – Az első félidőben rendben voltunk, de már a szünetben láttam, hogy baj lesz. Több játékosom is elkészült az erejével és a meccset is csak tíz emberrel tudtuk befejezni. Az Előre tudott újítani és frissíteni, így megérdemelten nyert.

M. L.

Orosházi MTK-ULE–Szarvasi FC 0–2 (0–2)

Orosháza, 250 néző. Vezette: Tóth Imre.

Orosháza: Salka – Harangozó, Janicsek, Fehér, Miszlai (Halász), Isaszegi M. (Huszár), Ondrejó, Darida, Márk, Isaszegi B., Bónus. Edző: Bodzás Ádám, Harangozó Krisztián.

Szarvas: Köteles – Endrefalvi E. (Cservanák), Zima (Steinmacher), Furár, Sindel (Pecznik), Takács, Barna, Pilán R., Simon R., Pilán M., Pleszkán (Hanea). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Gólszerző: Sindel (2.), Zima (13.).

Bodzás Ádám: – Az első negyedóra nem úgy alakult, ahogy elterveztünk. Ezután mi birtokoltuk többet a labdát és mezőnyfölényben játszottunk, sajnos ez a második félidőben nem érett góllá.

Somogyi János: – Furcsa játék a foci, mert háromból háromszor megvertük a szuper erős Orosházát, de érthetetlen pontvesztéseink miatt nem felhőtlen az öröm. A mai napnak viszont nagyon örülünk.