Sikeres volt Békéscsabán a karate Sáfár Kupa

A névadó Sensei Sáfár László X.DAN, a shotokan karate szövetség alapítója Békés vármegyében, Gyulán él, innen irányítja a rangos szervezetet. A verseny rendezője a Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület (JALTE) shotokan karate szakosztálya volt Farkas András hét danos karate mester vezetésével. A Békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola tornacsarnokában hat csapat versenyzői mérkőztek meg formagyakorlat (kata) és küzdelem (kumite) szabályrendszerben. Gyuláról három klub érkezett, Békéscsabáról egy, de jöttek Nagykanizsáról és Budapestről is harcművészek.

A gyulai karatésok Sáfár Lászlóval a shotokan karate versenyen

Fotó: Fotó: BMHSZ

Az ünnepélyes megnyitót Sáfár László nagymester köszöntő szavai vezették be, majd Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy mindenki nyertes, aki bátran megméretteti magát ezen a napon.

A shotokan karate versenyen küzdelemben és formagyakorlatban osztottak érmeket

A Sáfár Kupán elsősorban formagyakorlatban indultak a zömében utánpótlás korú versenyzők, de gyors és izgalmas küzdelmeket is láthattak a szurkolók. A viadal nyílt volt, hiszen nem csak az A.J.K.A. szövetséghez tartozó klubok indultak, hanem, az SKI (Shotokan Karate-do International Federation Hungary) is képviseltette magát. A jól sikerült verseny valószínűleg jövőre is megrendezi a szövetség.

Békés vármegyei győztesek. Kata (formagyakorlat). +18 felnőtt. A kategória: Frankó-Zahorán Kitti (JALTE, Békéscsaba). B-C kategória: Cseresznyés Noémi (SKI Heian Karate-Gyula Egyesület). 15-17 évesek. C kategória: Pintye Emília (SKI Heian Karate-Gyula Egyesület). 13-14 évesek. A kategória: Baracsi Zalán (KOHAI Shotokan Karate Egyesület, Gyula). B kategória: Csibi-Bagi Trisztán (KOHAI). 11-12 évesek. A kategória: Kurtics Zalán (JALTE).

9-10 évesek. C kategória: Vasadi Léna (KOHAI).

Csapat. Formagyakorlat. A kategória: JALTE, Békéscsaba (Frankó-Zahorán Kitti, Kurtics Zalán, Turcsek Tamás). Kumite (küzdelem). +18 felnőtt. A-B kategória: Frankó-Zahorán Kitti. 15-17 évesek. B kategória: Borzsák Bálint (Gyulai Karate Egyesület). 13-14 évesek. A kategória: Turcsek Tamás (JALTE). B kategória: Gyurkovics Attila (KOHAI). 11-12 évesek. A kategória: Kurtics Zalán. C kategória: Árgyelán Dóra (KOHAI).