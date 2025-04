Váratlan pontokat hullajtott az Előre II.

A rájátszást illetően kevés kérdőjel maradt az utolsó hétre, meglepetés azonban akadt. A listavezető Előre II. nem bírt városi riválisával, így két pontra zsugorodott az előnye az Orosházával szemben, amely Békésen aratott izzadtságszagú győzelemmel fejezte be az alapszakaszt.

A Dévaványa és a Mezőhegyes szombaton nem bírt egymással, de a rájátszás során még hat pont fölött dönt egymás közt. Fotó: Erdős Csaba

Jamina SE–Békéscsaba 1912 Előre II. 1–1 (1–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Zahorán János.

Jamina: Dolezsán – Leszkó, Bozsó (Bereczki), Kardos, Horváth M., Szaszák (Sebők), Jánovszki, Nagy L., Palik (Murvai), Mazán (Kurta), Bencsik. Edző: Mazán Zoltán.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi (Ilyés B.), Kovács G. (Pelles), Rostás (Csák), Kohut, Bacsa, Pusztai O. (Papp Zs.), Kővári, Borbély (Borbás), Marik, Babinyecz. Edző: Jakab Péter, Marik László.

Gólszerző: Jánovszki (37.), ill. Borbás (87.).

A 63. percben Kohut büntetőt hibázott.

Mazán Zoltán: – A mérkőzés egészében próbáltuk lassítani a játékot és kontrákra építkezni. Az első félidőben eredményes volt ez a taktika, szünet után amíg bírtuk erővel, jól tudtuk zárni a területeket. A hajrában kapott gól ellenére óriási sikerként könyveljük el ezt a az eredményt. Gratulálok a fiúknak a maximális hozzáálláshoz!

Marik László: – Gratulálunk a Jaminának a lelkes és jó játékához! Mi sajnos ma be voltunk oltva gól ellen, így más nem is lehetett az eredmény.

Győri Ferenc

Kondorosi TE–Nagyszénás SE 4–0 (1–0)

Kondoros, 250 néző. Vezette: Tóth Imre.

Kondoros: Kollár – Nagy P. (Fejér), Czvalinga M. (Szász Arnold), Mile, Rafaj R., Rafaj M., Szász Albert, Bány (Buzás), Mladonyiczki, Szász Á., Vízkeleti. Edző: Janis János.

Nagyszénás: Lévai – Godár (Maczik), Somogyvári (Kálmán), Nagy M. (Ludányi), Kovács L., Varga Zs. (Tari), Libor, Kukovecz, Papp M., Varga T., Szijjártó (Balázs). Edző: Tasi Róbert.

Gólszerző: Czvalinga M. (39., 49., 61. – 11-esből), Szász Á. (88.).

Janis János: – Tegnap még azt sem tudtam, hogyan fogunk kiállni, most pedig örömmámorban úszunk. Ez a csapat minden dicséretet megérdemel, mert aki új beszállóként játszik, az is csúcsteljesítményre képes. Nagyon jó úton haladunk a jövő csapata felél. Osztályos felüli játékvezetés.

Tasi Róbert: – Sokkal frissebb volt a hazai csapat, sajnos meglátszott, hogy több játékosom is hét nap alatt az ötödik mérkőzését játszotta. Ettől függetlenül gratulálok a Kondorosnak, megérdemelten nyert, ilyen arányban is.