Nem bírtak egymással a dobozi rangadón - galériával

A Mezőmegyer azzal tudta megőrizni veretlenségét, hogy a dobozi rangadó finisében tudott egalizálni, akkor már tíz emberrel küzdve.

A Mezőmegyer csapata a dobozi rangadón is megőrizte a rájátszásbeli veretlenségét. Fotó: Kiss Zoltán

Érdekesség, hogy a másik három helyszínen még pont sem jutott az első találatot jegyző együttesnek. Az elekiek feszült hangulatú csatában fordítottak Bánhegyesen, a Komlós az apácai szomszédvári derbin nyert, a Szentandrás pedig kétgólos hátrányt dolgozott le.

Felsőház (1–8. helyért)

Dobozi SE–Mezőmegyer SE 1–1 (1–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Doboz, 150 néző. Vezette: Tóth Imre.

Doboz: Démusz – Patkás, Szabó R., Sztojka N. (Lukucz), Pojendán, Iszály (Barcsay), Szigeti, Szabó A. (Huszár A.), Rácz Gy., Fehér, Komlósi (Sztojka Zs.). Edző: Balog Zsolt.

Mezőmegyer: Kun – Pusztai, Takács (Szabó T.), Lehoczki, Nagy B., Benyó N., Szabó S., Láza, Brhlik (Ulrich), Séllei, Balog K. Edző: Lőrinczi Attila.

Gólszerző: Komlósi (23.), ill. Láza (81.). Kiállítva: Pojendán (91. – második sárga lap), ill. Benyó N. (74. – második sárga lap).

Balog Zsolt: – Nem voltunk olyan élesek, mint az előző mérkőzéseinken, ennek ellenére több ziccerünk maradt ki, köszönhetően a vendégek kapusának is, így pedig be kellett érnünk az egyik ponttal. Továbbra is nyílt a bajnokság!

Lőrinczi Attila: – Megnehezítette a dolgunkat, hogy igen sok hiányzóval érkeztünk. Egyik csapat sem sziporkázott, így a döntetlen igazságosnak mondható.

Tobai János