A Vasas nyerte az első döntőt

Szorosan alakult az első játszma eleje, a Vasas azonban kezdett elhúzni, 10:6-os állásnál Tóth Gábor, az MBH-Békéscsaba vezetőedzője adott némi hasznos útmutatót a játékosainak. A csabaiak nem hagyták annyiban és nagyon gyorsan visszazárkóztak mínusz egyre, A Vasas azonban növelt a tempón és 15:11-nél jött az újabb csabai időkérés. Az elődöntő egyik hősét, Marta Hurst-öt Tóth Gábor le is kapta a pályáról és Samarat Caraballót küldte be. A címvédő tovább hizlalta előnyét, a végjátékra már hatpontos különbséget kialakítva. A szettet végül a remeklő gambiai-szlovén Sillah fejezte be.

Az MBH-Békéscsaba szoros szetteket játszott a Vasas Óbuda ellen

Archív: Imre György

Többször is felzárkózott az MBH-Békéscsaba

Nagyobb volt a Vasas-dominancia a második felvonásban és a csabaiak trénerének már igen korán, 4:1-nél szót kellett kérni, majd 9:3-nál ismételten. Szép csabai pillanatok következtek ezután, Dékány Bernadett ütése élményszámba ment. A szett közepéhez közelítve kezdett felzárkózni a Békéscsaba és 13:11-nél a meccs során először Janisz Athanaszopulosznak is időt kellett kérnie. Hatottak a szavai, hiszen csapata újra magához ragadta a kezdeményezést és hatra növelte az előnyét. Bár a BRSE – Tóth Gábor két jó érzékkel kért és megnyert challenge-vel – szűkített a különbségen, de a Vasas végül ezt a játszmát is elvitte ugyanúgy, ahogyan az elsőt, ezt is 19 ponttal.

A harmadik játszma sem hozott újdonságot a játékban, a hazaiak sokkal pontosabb és a bombázó Bannister révén gyakran háríthatatlan ütésekkel próbálkoztak. Időkérés után az egyenlítésért szerválhattak a csabaiak, de mégis Vasas-pont következett. Egyenlíteni nem sikerült, mert az Óbuda rálépett a gázpedálra és meglógott öt ponttal. A Csaba derekasan küzdött, még a 19 pontos határt is átlépte, egy meccslabdát is hárított, de a negyedik szettet nem tudta kikényszeríteni.

Az egyik fél három győzelméig tartó döntő állása: 1–0 a Vasas Óbuda javára.

Janisz Athanaszopulosz: – Kontrolláltuk a meccset, de a Békéscsaba keményen megizzasztott minket. Ezzel még csak egy nulla az állás, a következő meccsre még jobban fel kell készülnünk, mert idegenben nem lesz könnyű dolgunk. Van egy-két dolog, például a blokkvédekezés, amin javítanunk kell, és szeretném, ha kicsit agresszívabban is nyitnánk.