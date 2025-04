Csabán szeretnék, ha nem a szezon utolsó mérkőzését játszanák

Húsvétvasárnap a második mérkőzését is megnyerte a Vasas Óbuda női röplabdacsapata az Extraliga fináléjában, mert az MBH-Békéscsaba nem tudott mit kezdeni a címvédő rendkívül agresszív szerváival, a gaboni-szlovén Fatoumatta Sillah (21 pont) és az amerikai Taylor Bannister (13 pont) elementáris erejű ütéseivel.

Dékány Bernadett, az MBH-Békéscsaba ütője is nehezen boldogult a Vass Óbuda óriásai ellen

Fotó: Imre György

Elrontaná a készülő Vasas-ünnepet az MBH-Békéscsaba

Pedig a csabaiak szerették volna hazai környezetben megszorongatni a sorozatban immáron negyedik bajnoki aranyérmét megszerezni kívánó régi nagy rivális Vasas Óbudát. A piros-kékek azonban levegőt alig hagytak a csabai lányoknak, akik az első szettben csupán 9, a másodikban 10 pontig jutottak, csak a harmadik játszmában tudták azt játszani, amit Tóth Gábor vezetőedző is elképzelt.

Ahhoz, hogy a két csapat még visszatérhessen a Békéscsabai Városi Sportcsarnokba, lényegesen jobb játékra lesz szükség.

– Csütörtökön biztosan le akarják majd zárni a párharcot, nem lesz egyszerű dolgunk a Folyondár utcában, de mindenképpen meg kell próbálnunk helytállni és sikerélményt szerezni ott, ha már itthon nem sikerült – nyilatkozta még a vasárnapi ütközet után a klubhonlapon a csabaiak trénere.

A Vasasnál arra készülnek, hogy az aranyhoz szükséges harmadik győzelmet is behúzzák, s akkor megszerzik a klub történetének 10. bajnoki címét. Ezzel az Újpest (1964-1968), az Eger (1994-1998) és a Nyíregyháza (2000-2003) után a negyedik olyan csapat lesz, amely négy egymást követő szezonban is duplázni tud, azaz a bajnoki cím mellé a Magyar Kupa aranyérmét is begyűjti – a lila-fehéreknek és a hevesieknek ez sorozatban ötször is sikerült. Végső sikerükkel befognák az örökranglista második helyén álló Újpesti Dózsát, s egy aranyéremre kerülnének a 11-szeres bajnok NIM SE rekordjától.

A Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba mérkőzés csütörtökön 17.30 órakor kezdődik a budapesti Folyondár utcai csarnokban Bátkai-Katona Ágnes és Tillmann Gyula játékvezetése mellett. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.