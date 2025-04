Tovább élesedik a verseny a negyedik finálés helyért

A Korona BK saját otthonában maradt alul az A csoport éllovasával szemben, amely továbbra is rendkívül stabilan teljesít.

A Korona BK együttesével ellentétben a Safi BK-nak és a Titánoknak már nincs sanszuk a négyes döntőbe jutásra

A gyomaendrődieket pontszámban beérte az újonc Doboz, amely zsinórban hatodik sikerét aratta a magyarbiliárdosok legmagasabb szintű versengésében.

A csoport:

Korona BK Gyomaendrőd–Klub 120 BK Orosháza 3:5

Győztesek: Biró Imre, Tímár András, és a Püski Sándor, Dávid Gábor páros, illetve Kozmer László, Termeczki Róbert, Varga Géza, a Csete Béla, Varga Géza páros, valamint a staféta.

Dávid Gábor, Korona BK: – Sajnos gyenge kezdés után nem bíztunk felülkerekedni a jól felkészült, és amúgy is erős ellenfélen. Sportszerű játék volt.

Tóth Lajos, Klub 120 BK: – A stafétát magabiztosan hoztuk, az egyénikből hármat is tudtunk nyerni a nagyon erős hazai csapat ellen. A két páros közül így már egy is elég volt a végső győzelemhez. Köszönjük a nagyon finom ebédet és a sportszerű játékot!

Csabai BK Taroló–DABE II. 5:3

Győztesek: Turi József, Bencsik Tibor, Botyánszki Mihály, Aradszki Mihály, valamint a staféta, illetve Sinka Balázs, a Dajka Ferenc, Mészáros Tibor, és a Sin12 ptka Balázs, Klein Tamás páros.

Turi József, Csabai BK Taroló: – Bizakodva vártuk az új igazolással megerősödő Vásárhelyi csapatot. Jól kezdték a stafétát, sokáig vezettek, de a 12 ptvégén egy Bencsik-bravúrral megfordult. Az egyénik jó játékkal meghozták a győzelmet.

Klein Tamás DABE II.: – Viszonylag jó kezdés után hibákat követünk el, ezeket a csabaiak ki is használták. Az eredmény reális, gratulálunk a győzelemhez.

Dobozi BK–DABE III. 7:1

Győztesek: Sztojka Dezső, Dancsó Bence, Komáromi Ferenc, Sztojka László, a Sztojka Dezső, Dancsó Bence?, és a Békési Károly, Dandé István páros, valamint a staféta, illetve Tóth József.

Kiss János, Dobozi BK: – A staféta megnyerése után az egész mérkőzést meggyőző játékkal sikerült megnyerni.

Tóth József, DABE III.: – A staféta és az első egyéni szerencsés megnyerése után a hazai csapat hatalmas lendületet kapott és meggyőző, jó játékkal, megérdemelten nyert.

Az állás: 1. Klub 120 BK Orosháza 14 pont (46:18), 2. Korona BK Gyomaendrőd 10 (36:28), 3. Dobozi BK 10 (34:30), 4. Csabai BK Taroló 8 (32:32), 5. DABE III. (Szentes) 4 (23:41), 6. DABE II. (Hódmezővásárhely) 2 (22:42).

B csoport:

DABE I.–Agrimill-Szikora BK Mezőberény 6:2

Győztesek: Bánki-Horváth Tamás, Vígh Szabolcs, Mezei Tamás, Pardi Roland, a Vígh Szabolcs, Pardi Roland, és a Bánki-Horváth Tamás, Mezei Tamás páros, illetve Szűcs Sándor, valamint a staféta.

Vígh Szabolcs, DABE: – Ilyen eredményről még álmodni sem mertünk, főleg nulla-kettes vendégvezetés tudatában. A stafétát nagy csatában elbuktuk, de utána négy egyéni meccset megnyerve magabiztosan fordítottunk.

Harmati László, Agrimill-Szikora BK: – Az összeszedettebb hazaiak jobban akarták a győzelmet. Mi néhány mérkőzést eldöntő szituációban is hibáztunk. Az összpontosítás hiányát mutatja, hogy két egyéni és egy páros mérkőzésen is meccslabdánk volt és onnan vesztettünk. Remélem, hogy a négyes döntőben majd nekünk fog jobban gurulni a golyó!