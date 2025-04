Elhunyt Garami József, korábbi szövetségi kapitány

Garami József játékosként csak szülővárosa csapatában futballozott, edzőként – a PMFC oldalán olvasható megemlékezésben – 217 bajnoki mérkőzés alkalmával ült a kispadon, ez azóta is megdönthetetlen rekordnak számít. Az 1985–86-os szezonban ezüstéremre vezette a mecsekaljaiakat, ezt sem sikerült megismételnie senkinek. Az emlékezetes szezon utolsó mérkőzését a Békéscsabai Előre Spartacus SC ellen játszották a piros-feketék. A 34 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án a PMFC jogelődje, a Pécsi Munkás Sport Club 15 ezer néző előtt 4–1-re verte (gólszerző: Turi, Róth, Brezniczky, Lőrincz, ill. Szekeres) hazai pályán a csabai lila-fehéreket és ezzel a sikerrel biztosították be az ezüstérmet az NB I.-ben.

Garami József

Fotó: PMFC

Garami József az MTK-val két bajnokságot is nyert

Garami József irányításával 1990-ben a Magyar Kupát is elhódították a pécsiek, egy évvel később pedig bajnoki bronzot nyertek.

Edzői pályafutása leghosszabb időszakát az MTK-nál töltötte, 1996 és 1998, majd 2004 és 2015 között irányította a kék-fehéreket, akikkel 1997-ben és 2008-ban is bajnoki címet nyert, valamint kétszer a Magyar Kupát is elhódította. Dolgozott az Újpestnél és a nagy rivális Ferencvárosnál is, ahol 2004-ben újabb bajnoki elsőséget gyűjtött be.

A legendás szakember az élvonalban összesen magyar csúcsnak számító 797 meccset tudhat magáénak, 1987-ben négy mérkőzésen szövetségi kapitányként irányította a magyar válogatottat, mérlege két győzelem, egy döntetlen és két vereség.

Garami József 2015-ben felhagyott az edzősködéssel, majd az MTK szakmai igazgatójaként tevékenykedett, 2020-ban hazatért Pécsre, ahol mentorként és szakmai koordinátorként dolgozott.