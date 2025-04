Ismerjék meg Magyarország leggólerősebb polgármesterét: Varga Gábor érzi ám a kaput!

Hajrá Bodzás, zúg a szurkolói rigmus, ha pályára lépnek Medgyesbodzás focistái akár hazai pályán, vagy távol a falujuktól. A foci a dél-békési faluban is közösségkovácsoló erő. A bajnoki mérkőzéseken erősíti a csapatot a polgármester is, Varga Gábor, akiről hol máshol, mint a TrollFoci (a legnépszerűbb hazai labdarúgással foglalkozó Facebook felület) oldalán találtunk egy bejegyzést.

Foci(labda) az élete, futballpalántából lett gólkirály, az 500. meccsig meg se áll Varga Gábor (labdával).

Fotó: Berka István/Forrás:Békés Megyei Sport Extra

Futballpalántából polgármester

Micsoda? Hihetetlen! 444 mérkőzés, 444 gól?

– Már nem annyi. 450 meccs és 452 gól – ezt a pontosítást a húsvéti készülődés közben tette meg Medgyesbodzás polgármestere, akiről köztudott, hogy imádja a focit. Ez szinte családi hagyomány: egykoron édesapja és a nagypapája is rúgták a bőrt.

Varga Gábor adatai azóta már frissültek. Forrás: Trollfoci

Vajon neki mikor volt az első labdaérintése? Elárulta.

Futballpalántaként, 1998-ban, 6 évesen, a bodzási focipályán. Majd az alsó tagozatban Medgyesegyházán fociztam, 5-8. osztályos koromig pedig a békéscsabai sportiskolában tanultam, Marosvölgyi Károly volt a nevelőedzőm. Akkoriban nagyon focista akartam lenni. Hatodikos korom óta csatárként lépek pályára

– sorolta.

A foci az élete, gólkirály kétszer volt

Varga Gábor elmesélte azt is, 16,5 évesen Csanádapácán került be a felnőtt csapatba, azóta gólerős játékosként hozza nehéz helyzetbe az ellenfeleket. Összeszámoltuk, Dél-Békés kilenc településének a csapatait erősítette eddig, kétszer volt gólkirály. Varga Gábor polgármesterként viszont úgy érzi, hazai színekben kell helytállnia, ezért meg is tesz mindent.

A családi legendárium szerint, amikor nagyon várták kisfia születését, megvette a gyerek első focilabdáját...

Az ötszázadik meccs a cél

– Igaz, volt bokaszalag-szakadásom, de kihevertem. Azt szeretném, ha a fiam látna a pályán, ha látna játszani. Én akarom majd megtanítani őt a labda, a futball szeretetére. Ez a legfőbb célom és titkon az is, hogy sikerüljön az ötszázadik meccs és berúghassam az 500. gólomat. Ehhez pedig nem kell más, csak egészség, a támogató családom és a lábam.