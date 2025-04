Hatan is A-döntőig jutottak a csabai úszók közül

Az Előre fiataljai így is szépen teljesítettek, mindenki elmondhatja közülük, hogy részese volt a délutáni döntőknek.

Az Előre ifjú férfi váltója két számban is A-döntőig vitte

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a hazai országos bajnokság nyílt, így határainkon túlról is érkeztek nevezések. Idén 62 klub közel négy és félszáz versenyzője állt rajtkőre a négynapos eseményen. Érkeztek sportolók Ausztriából, Azerbajdzsánból, Csehországból, az Egyesület Arab Emírségekből, Horvátországból, Malawiból, Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából.

Egyéniben id. Petróczki Zsombor edző fia, aki egyben tanítványa, került a legjobbak közé, A-döntős volt a 100 méteres mellúszásban, ahol nyolcadikként fejezte be a versenytávot. Sőt, a mezőnyben két külföldi is akadt, így a magyar rangsorban legfiatalabbként a hatodik helyen jegyezhették. Neki lehetősége van május végéig beverekednie magát az idén július elején Szlovákiában megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa-bajnokság keretébe. Két váltó, a 4x100 méteres mix, illetve a férfi vegyes is a legjobb nyolc közé került. A B-döntőben remek teljesítményt nyújtottak a békéscsabai további utánpótlás-válogatottak, így Nagy-Benedek Izabell, Perza Berta és Takács Botond, akik még csak serdülő korúak. Nagy-Benedek Izabellát a százméteres mellúszásának időeredménye alapján beválogatták a május 10–11-e között a V4-ek Prágai Olimpiai Reménységek Versenyére utazó válogatott keretébe. Ugyanez az eredmény B-szintet jelent a nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra is, amit Szkopjében rendeznek meg, s aminek a keretét a korosztályos országos bajnokságok után fogják véglegesíteni.

Edzőjük, id. Petróczki Zsombor méltán lehet büszke tanítványaira, nem mellesleg így fogalmazott az országos bajnokság után:

– Azt gondolom, az elégedettségi mutató bőven a felső tartományba lendült az országos bajnokságon elért eredmények után. Annál is inkább, mert a hat versenyzőnk sok egyéni csúcsot teljesített, ennek következtében nem kevesebb, mint 18 egyesületi rekordot is megdöntöttek. Összességében pedig mind a hatan elmondhatják magukról, hogy A-döntősek voltak a kaposvári viadalon.