Tíz emberrel fordított és nyert a Békéscsaba - galériával

Percekkel a mérkőzés előtt engedték be az Előre stadionjába a kicsivel több mint száz főnyi szegedi szurkolói csoportot, akik nagy hangerővel kezdték el buzdítani a kedvenceiket.

Az Előre védelmének volt dolga bőven a Szeed-Csanád Grosics Akadémia ellen

Fotó: Archív: Jenei Péter

Gyorsan válaszolt a szegedi gólra az Előre

Eseménytelenül telt az első húsz perc, ám a folytatásban már nagyon felpörögtek az események. Novák Csanád szép fejes góljára hat perccel később érkezett a csabai válasz, az egyenlítő gól Ferencsik Donát vállalkozókedvét dicséri, aki távolról vette be a bizonytalankodó Veszelinov Dániel kapuját. Öt perc múlva tíz emberre fogyatkozott a Békéscsaba, a piros lap, melyet Albert István kapott, túl szigorú volt, hiszen előbb érte el a labdát, mint Mohos Barnabás, aki látványosan esett át a védő lábán. A lila-fehérek tíz emberrel is támadásban maradtak és a ma is nagyon aktív Czékus Ádám váratlan húzása gólt ért, ebben is benne volt a szegedi hálóőr.

Egyértelműen támadólag lépett fel a Szeged a második félidőben, de komolyabb ziccert nem tudott kidolgozni. Nem lehetett észrevenni, hogy a hazaiak emberhátrányban játszanak. Inkább a liláknak voltak nagyobb helyzeteik, akik a hajrában egy közeli góllal bebiztosították a győzelmüket és ezzel rendkívül fontos három pontot tartottak otthon.

21. perc: Tóth B. lőtte be jobbról, az oldalvonal közeléből a labdát és az őrizetlenül hagyott Novák Csanád 8 méterről a jobb alsó sarokba fejelt úgy, hogy a labda még pattant egyet a gólvonal előtt, 0–1.

27. perc: Tóth M. terelgette a labdát középen, kitolta balra Ferencsikhez, aki gondolt egyet és 24 méterről, jobbal rásuhintotta, a labda Veszelinov hasa alatt a bal alsó sarokban kötött ki, 1–1.

32. perc: Mohos robbant rá a labdára a csabai 16-ostól 10 méterre, Albert keresztezett, aki előbb a labdát érte el, a szegedi pedig nagyot esett, a játékvezető kiállította a csabaiak védőjét.

39. perc: Czékus cselezte be magát a 16-oson belülre, s már úgy tűnt, oda a helyzet, de a csabai támadó jobbal beemelte a labdát, ami hulló falevél módjára a szegedi kapu jobb oldalában kötött ki, 2–1.