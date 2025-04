Fájó vereség Kisvárdán

Meglepte a hazaiakat az Előre NKSE, amely három perc alatt három gólt lőtt a Kisvárdának, az 5. percben időt is kért Józsa Krisztián, a hazai csapat vezetőedzője.

Sara Sablic, az Előre NKSE horvát játékosa gyakran szembekerült a Kisvárda házigóllövőlistáját vezető honfitársával, Kalaus Larissával

Fotó: szon.hu/Bozsó Katalin

Előre NKSE: az első félidő teljesen rendben volt

Hamar alábbhagyott azonban a kezdeti lendület, hat perccel később már a Kisvárdánál volt az előny, miközben a lila-fehérek nyolc és fél percig képtelenek voltak bevenni Mátéfi Dalma kapuját. A gólcsendet Román Dorina törte meg, s csapata összerakott egy 5–1-et, amivel már ők vezettek kettővel. Gyűrték egymást a csapatok rendesen, a 22. percben együttese 9–8-as vezetésénél Herbert Gábor is próbált néhány hasznos instrukciót adni együttesének. A Csaba őrizte egy-két gólos előnyét, mi több, a 26. percben – a mérkőzés során első ízben – már hárommal járt előrébb és ez a különbség meg is maradt a szünetig.

Görcsös játék a második felvonásban

Borzasztóan kezdte a második félidőt a Békéscsaba, játékosai egész egyszerűen nem találták a kaput. Miközben a Kisvárda sem remekelt, de azért tíz perc alatt csak ledolgozta a hátrányát. Borbély Márta találata 12 (!) perces gólszünetet tört meg, ám a szabolcsiak két perc alatt csavartak egyet az eredményen, a csabaiak pedig minden erőfeszítése görcsösségbe torkollott és amit ki lehetett hagyni, azt ki is hagyták. Köszönhetően részben a kapuban parádézó Leskóczi Boglárkának és persze az előtte nagy munkát végző védelemnek is. És a hajrá kezdetén még így is versenyben maradt az Előre NKSE! A Várda a békéscsabai nevelésű Bucsi Lili egymás után értékesített heteseivel próbált vigyázni a nem túl vaskos előnyére. Fogyott az idő, a ziccerek pedig továbbra is kimaradtak, a kisvárdaiak pedig egyre inkább megnyugodhattak, pláne akkor, amikor Bucsi újabb hetese után már az addig nem látott négy góllal vezettek.

A Békéscsaba remek első félidő után, egy szinte értékelhetetlen másodikat produkált. Harminc perc alatt hat dobott góllal nem lehet mérkőzést nyerni, s a kieső helyről elmozdulni.

Józsa Krisztián: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, mert tudtuk, hogy a Békéscsabának sok jól egy az egyező játékosa van. Gyengén kezdtük a mérkőzést, az első félidőben nem állt össze a védekezésünk, a másodikban ebben tudtunk szintet lépni, emellett a támadásainkat is jobb százalékkal fejeztük be. Leskóczi Boglárka fantasztikusan védett, ehhez több jó egyéni teljesítmény is párosult a második félidőben amellyel meg tudtuk nyerni a mérkőzést