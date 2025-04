Életben tartotta bennmaradási esélyét az Előre NKSE

Az első gólt az Előre NKSE szerezte Mariana Ferreira Lopes révén, de a folytatás nem a csabai remények szerint alakult. A rendkívül agresszívan védekező újvárosiak – kihasználva a csabai hibákat – gyors gólokkal (benne két üres kapussal) szereztek kétgólos előnyt. A vendégek 20 éves holland válogatottja, Luchies Daphne a 8. percben már a negyedik góljánál tartott.

Keményen kellett dolgoznia az Előre NKSE védelmének

Fotó: Kiss Zoltán

A hajrában vált biztossá az Előre NKSE rég várt sikere

A padról beszálló Borbély Márta kétszer is zavarba hozta a vendégvédelmet, és a kiegyenlítette a hátrányt. Mindkét edző sokat cserélt, alig több mint negyedóra elteltével már csapatnyi játékos szállt be az egyik, illetve a másik oldalon is. A fekete mezesek egynél több góllal nem tudtak elhúzni, a Csaba rendre kiegyenlített, de a vezetést nem tudta átvenni. A 23. percben 10–11-es állásnál Herbert Gábor szakította meg először a játékot, majd egy percre rá a túloldalon Gulyás Péter is így tett. A hajrára ismét kiküzdött egy kétgólos előnyt a DKKA, de alig több mint három perc elteltével Lopes góljaival előbb egyenlő lett az eredmény, majd Kukely Klára szép találatával hosszú idő után ismét a Csaba vezetett. Gyors gólváltások után végül döntetlennel zárult a feszült hangulatú mérkőzés első felvonása.

Nem sokat törődtek a csapatok a védekezéssel a második félidő első öt percben: négy-négy gól esett mindkét oldalon és továbbra is egymás nyakát taposta a két gárda. Hiába Csizmadia Fanni bravúrjai, hiába Borbély Márta gólerős játéka, képtelen volt elszakadni vendégétől a Békéscsaba. A külső szemlélő amúgy egy egészen jó és izgalmas mérkőzést és egy nagy rohanást láthatott. A csabaiak játékán érezhető volt, hogy az életükért, a bennmaradási esélyei megtartásáért harcolt, több-kevesebb sikerrel. A vendégeknél Gulyás Péter a 46. percben, csapata egygólos hátrányánál időt kért. A hazaiak csak saját magukat okolhatták, hogy nem tudtak ellépni, mert számtalan labdát adtak el, szerencsére a kapuban Csizmadia továbbra is remekelt. Komolyabb remény a hazai győzelemre a hajrá kezdetén csillant fel, amikor először tudott két, majd Sablic üres kapus találatával három góllal elmenni a házigazda. Az 53. percben a vendégek trénere a második idejét is kikérte. Amikor Horváth Gréta beállóból volt eredményes, majd felrobbant a csarnok.