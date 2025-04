Kellenek a pontok az Előre számlájára

Az Előre pillanatnyilag kilenc ponttal és kilenc hellyel van elmaradva a Tisza-partiaktól, akik meglehetősen hektikusan teljesítenek ebben a bajnokságban.

Az Előre kezdőcsapatában akár Hodonicki Márk is visszafoglalhatja a helyét. Fotó: Szeged-Csanád GA/Facebook

A két együttes 2–0-ra végződő őszi találkozóján még a német Michael Boris vezette a kék-feketéket, ám a következő hétvégén elszenvedett kazincbarcikai vereség után felállították a kispadról és a helyét a szerb Aleksandar Jovics vette át. A szakmai váltás nem volt különösebb hatással a csapat teljesítményére, amely stabilan előzi meg a középmezőnyt, de a legjobbakkal nem igazán tud konkurálni. Szemlélteti ezt a múlt heti hazai veresége is a Szentlőrinccel szemben, pedig kedvező eredménnyel, akár hatos veretlenségi szériával is érkezhetett volna a Viharsarokba.

– Veszélyes ellenfélről van szó, nem lehet kiszámítani, hogy egy adott mérkőzésen melyik arcát mutatja. Minden csapatrészben akadnak, NB I.-et is megjárt, rutinos labdarúgói, a támadóira pedig különösen nagy figyelmet kell szentelnünk. Agresszíven letámadó gárdáról van szó, amely a középpályán próbál labdát szerezni és az átmenetekben is gyorsabb az átlagnál – adta meg a Szeged főbb szakmai paramétereit Csató Sándor, a lilák vezetőedzője.

A látogatókkal ellentétben, saját csapata hatos nyeretlen sorozatot produkált március elejétől, a Barcikától elszenvedett múlt vasárnapi fiaskóval pedig visszacsúszott a kieső helyre. Ha azt vesszük alapul, hogy a közvetlen riválisok közül öt is egy meccsen belül van, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs még túl nagy baj. Annál jelentősebb gondot okozhat a krónikus gólínség. Az említett féltucat találkozón mindössze kétszer talált be Előre-játékos.

– Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a rossz sorozat annak is betudható, hogy mindössze két középpályásunk lőtt gólt, a támadóink elmaradtak a várt teljesítménytől. Különösen a sok egy-nullás vereség bosszantó. Sokkal több lehetőséget kellene kialakítanunk, ami persze nem csak a csatárok felelőssége, egyértelműen csapatszinten kell feljavulnia a támadójátéknak. Sokat gyakoroljuk a kapu előtti szituációkat, sajnos a mérkőzéseken keveset látok vissza belőle. Ha ezen változtatni tudunk, akkor sikeresebben szerepelhetünk a bajnokság végjátékában. Bízom benne, hogy a vasárnapi találkozó előtt nem kell különösebb motivációs beszéd az öltözőben, a játékosok átélik a meccs súlyát! Számunkra csak a győzelem lehet elfogadható jelen helyzetben – fűzte hozzá Csató Sándor, akinek a kisebb sérülések ellenére teljes meccskeret áll rendelkezésére.

A vasárnapi találkozót Zimmermann Márió vezeti, a két asszisztense pedig Punyi Gyula és Márkus Péter lesz.