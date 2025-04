Kispesten nem volt esély a pontszerzésre

Az Előre már az első percben nehéz helyzetbe került, de végül a védői tisztázni tudták Kántor közeli csúsztatását.

Tóth Mátéék végig védekezésre kényszerültek Kispesten, így azután nem is volt pontszerzésre esélye az Előre cspatának. Archív fotó: Jenei Péter

A Honvéd agilisan kezdett, a folytatásban is nagy nyomása alatt tartotta Uram kapuját. A 12. percben Medgyes be is talált, de már előtte kifelé ítélt szabadrúgást Molnár játékvezető. A lilák védelme a félidő közepéig tartotta a kezdő eredményt. Ekkor röviddel egymást követően kétszer is kapitulált. A jobb oldalon mutatkoztak hiányosságok, onnan érkezett a hazaiak harmadik találata is. A labdával csak momentumai voltak a látogatónak, jóformán három szöglet erejéig jutott el a hazai kapuig.

Csató Sándor elégedetlenségét jelezte, hogy hármat is cserélt a szünetben. Maradt azonban a kispesti mezőnyfölény, ami a helyzetek tekintetében is megmutatkozott. Ekkor azonban már szervezettebb benyomást keltettek a lila-fehérek, Uram pedig hozzátette a magáét. A 76. perc hozta meg az első csabai lehetőséget, ekkor Czékus lövését hárította Tujvel. Jellemző, hogy tíz minutával később még büntetőből sem talált kapuba a vendégcsapat. Az eredmény azonban így is hízelgő volt rá, mivel a hazaiak a három találat mellett több nagy lehetőséget hagytak kihasználatlanul.

Jó: Kántor, Szamosi, Medgyes, ill. Uram.

22. perc: Szamosi bal oldali beadását Kántor Kevin passzolta a hálóba a kapu torkából, 1–0.

Szamosi bal oldali beadását passzolta a hálóba a kapu torkából, 28. perc: Pekár 20 méteres lövését még ki tudta tenyerelni Uram, de éppen Szamosi Ádám elé, aki közelről a jobb sarokba helyezte a labdát, 2–0.

Pekár 20 méteres lövését még ki tudta tenyerelni Uram, de éppen elé, aki közelről a jobb sarokba helyezte a labdát, 41. perc: Medgyes Zoltán a bal szélről indulva a tizenhatos bal sarkáról a hosszú sarokba tekerte a labdát, 3–0.

a bal szélről indulva a tizenhatos bal sarkáról a hosszú sarokba tekerte a labdát, 86. perc: A jobb oldalról felívelt szabadrúgás után, a tömörülésben többen is elestek, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. A frissen beállt Vólent büntetőjét Tujvel a jobb sarok elől kiütötte.

Mestermérleg

Feczkó Tamás: – Örülök, hogy ennyi fiatalnak játéklehetőséget tudtunk adni. Az első félidőben a három gól mellett még számtalan lehetőségünk volt. A szünet után is megvoltak a helyzeteink, de akkor már pontatlanabbak voltunk.

Csató Sándor: – Az első félidőben kihasználta a Honvéd a gyermeteg hibáinkat, nem találtuk az ellenszerét a játékának. Több játékosom is csalódást okozott, ebből a meccsből tanulnunk kell!