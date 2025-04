Még pontot sem szerzett riválisa ellen az Előre II.

A Előre II. még nem nyert idén az Orosháza ellen, megtörné ezt a negatív szériát a Békés vármegyei I. osztály rangadóján.

A Békés vármegyei bajnokság rájátszásának első körében máris összecsap egymással az Előre II. és az Orosháza

A jobbik arcát mutatná az Előre az Orosháza ellen

Felsőház (1–4. helyért)

Április 26., szombat, 10.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Megbicsaklottunk a Jamina ellen, pedig ha nyerünk, négy pontos előnnyel kezdhetjük meg a rájátszást. Az alapszakaszban mindkétszer veszítettünk az OMTK ellen, de egyszer végre már le kellene győznünk a bajnokságban. Talán nem baj, hogy a rosszabb teljesítmény a Jamina ellen jött ki, mert így az OMTK-val szemben már a jobbik arcunkat mutatjuk majd. Mágocsi Bence elkezdte az edzéseket, az ő játékára nagy szükségünk lesz az elkövetkezendő hetekben.

Április 26., szombat, 17.00

Szarvasi FC (3.)–Kondorosi TE (4.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Ezen a mérkőzésen eldől, hogy versenyben maradunk e még a második helyért, vagy sem. A Kondoros elleni két mérkőzésen csak egy pontot szereztünk, itt az ideje, hogy megverjük őket. Védekező taktikával játszanak, elöl pedig gyors embereik vannak, úgy hogy oda kell figyelni rájuk. Pilán Richárd visszatér a pályára. Kerekes Sanyi olyan jól szállt be Gyomaendrődön a padról a játékba, hogy most könnyen a kezdőben találhatja magát!

Középház (5–8. helyért)

Április 26., szombat, 17.00

Szeghalmi FC (3.)–Dévaványai SE (4.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nem keveset vártunk a győzelemre, de nagyon kijárt már nekünk. Nem feltétlenül a hétvégi produkciónk miatt, játszottunk már jobban is idén, akkor mégsem osztottak pontot nekünk. A keretünk továbbra is szűkös, többen hiányozni is fognak eltiltás miatt, de megpróbálunk győzni. Erre csak akkor van esélyünk, ha a mentalitásunk a hétvégihez hasonló lesz. Ez a minimum, amit elvárok a futballistáimtól. Ha sikerrel járnánk, célba lehetne venni a hatodik helyet. A szombati ellenfelünknél is lesz hiányzó, de lelkes, sokat futó csapat, eddig mindkét találkozón megnehezítette a dolgunkat, szerintem ez a meccs is szoros lesz.