Nem lehetetlen küldetés Kisvárdán is győzni

Óriási volt a hazaiak öröme szombaton a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Dunaújvárosi KKA ütközet után. Hatalmas gát szakadt át a lelkekben, hiszen a lila-fehérek példátlanul hosszú, öt hónapos nyeretlenségi szériája szakadt meg a 33–31-es győzelemmel. Mivel az Újváros mellett a Vasas is bukott a hétvégén, így a Békéscsaba egy pontra felzárkózott a két riválisa mögé. A neheze azonban még ezután jön, hiszen további győzelmekre, bravúrokra van szükség ahhoz, hogy Román Dorináék szeptemberben is az NB I.-ben kezdhessék meg a csatározásokat.

Sara Sablic, az Előre balátlövője elképesztő munkát végez a védelemben, de olykor a keze is "elsül" ha ziccerbe kerül

Fotó: Kiss Zoltán

Ősszel hosszú negatív szériát szakított meg az Előre

A Kisvárda nem tartozik azon ellenfelek közé, amely ellen túl gyakran lenne sikerélménye a csabai gárdának. A tavaly novemberben 27–23-ra megnyert mérkőzést megelőzően még soha nem győzték le az élvonalban szabolcsi ellenfelüket. Ősszel tizenegy próbálkozás után szakadt meg ez a hosszú negatív sorozat.

A legutóbb Mosonmagyaróváron ikszelő várdai együttes már viszonylagos biztonságban érezheti magát, hiszen 18 pontot gyűjtve a középmezőny 8. helyéről várja az NB I finisét. Szombaton otthon játszhatnak és minden bizonnyal revánsot akarnak venni, a nem bekalkulált csabai vereségért. Az utóbbi két fordulóban veretlenek, az óvári mérkőzést megelőzően a kieső zónából menekülő Budaörsöt meglehetős könnyedséggel náspángolták el 31–22-re. Akire különösen nagy figyelmet kell fordítani, az a 28 éves horvát Larissa Kalaus, aki a Budaörsnek 9, a Mosonmagyaróvárnak 8 gólt gólt vágott és a góllövőlistán is a legjobbak között, a 9. helyen szerepel 99 találattal.

A csabaiaknak akkor van reális esélyük a bravúrra, ha ugyanazt a megalkuvást nem tűrő védekezést és kapusteljesítményt hozzák, mint a Kohász ellen és minimalizálják a támadásban elkövethető hibákat is. A mentális gát átszakadt, az önbizalom is visszatért, így pedig talán nem is lehetetlen cél elrabolni mindkét pontot.

A Kisvárda Master Good SE–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik, a két játékvezető Felhő Ferenc és Öcsi Tamás lesz.