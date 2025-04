Kosárlabda 9 órája

A csabaiak idehaza is elbántak a Győrrel

Második rájátszásbeli mérkőzését is megnyerte a Békéscsabai KK együttese az NB I. B-s férfi kosárlabda-bajnokság a Zöld csoportjában. A vizek városában aratott hétvégi sikert követően a csabai gárda idehaza is felülmúlta a Győrt, ezzel a 9. helyért folytathatja és megváltotta jövő évi tagságát is. Az ellenfél az Eger vagy a Pécs lesz, annak a párharcnak a kimenetele jövő héten derül ki.

A csabai játékosok nagy elánnal kezdtek a szurkolóik fergeteges buzdítása közepette. Cvijin első duplájára három ponttal válaszolt a Győr, amely a 7. percig jobban állt és acélos volt (12-16). A negyed végére aztán nagyot fordult a meccs, mert a házigazdák egy 13-0-s etappal maguk javára fordították a meccset, mi több 10 pontos előnyt szereztek a rövid szünetig. A vendégek zsinórban hét pontot szereztek, ezzel egy támadásnyi különbségre (28-25) dolgozták le a hátrányukat. A legjobbkor jött Vágvölgyi triplája, amely a holtponton is átlendítette a házigazdákat. Fokozatosan nőtt a két csapat közti különbség, a szünetre már 20 ponttal járt előrébb a BKK. A csabaiak elbántak a Győrrel. Fotó: Kiss Zoltán Erre a második félidő elején további nyolcat pakoltak a Cvijin Patrikék (59-31) és ez állandósult a negyed során. Lendületben volt a Békéscsaba, jól éltek a centereik, és jól ültek a kinti dobásaik is, a győriek pedig ez ellen nem igazán tudtak hatásos fegyvert kitalálni. Ennek hatására az utolsó tíz perc 33 pontos hazai fórral indult, vagyis „lefőtt a kávé”. A vendégeket dicséri, hogy úgy küzdöttek, mintha ekkor kezdődött volna a találkozó. Sikerült is szorosabbá tenniük az eredményt, igaz a BKK nem hagyott sanszot afelől, hogy jobb formában van.

Győzelmével 2-0-ra nyerte a párharcot és megváltotta a következő évi NB I. B-s tagságát Gura Norbert alakulata. Gura Norbert: – Nagyon jó energiával játszottunk ma, meg sem fordult a srácok fejében, hogy kikaphatunk. Igazi csapatként küzdöttünk a párharcban. Örülünk, hogy már most sikerült kiharcolnunk a bennmaradást. Köszönjük szépen a szurkolóinknak a támogatást. Elértük az év elején kitűzött célunkat!

Lógár Bence: – Gratulálok a Békéscsabának, nagyon jól játszott az egész párharc során. A szurkolóinak is gratulálok, fantasztikus hangulatot teremtettek. Mi sajnos a bajnokság végére elfogytunk, több játékosom lépni alig bír. Nagyon nehéz lesz bennmaradni, viszont harcolni fogunk a végsőkig. Békéscsabai KK–Agrofeed UNI Győr 92–71 (28-18, 23-13, 28-15, 13-25) NB I.-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport, rájátszás. Békéscsaba, 250 néző. Vezette: dr. Varga Z., Borgula, Utasi.

Békéscsaba: BALOG G. 8, VÁGVÖLGYI 12/9, CVIJIN 19/9, Kurtucz 10, HAJDU 15/3. Csere: Kovács J. 10/9, Szarvas 8/6, BOTOS 10/6, Vodila, Scherber, Nagy D., Botta-Dukát Edző: Gura Norbert.

Győr: Kámán B. 8/3, BAKON 11/3, Zalka 8/6, Kámán K. 6, HORVÁTH Á. 13/9. Csere: Dani, Sólyom 10, Linczmaier 13/9, Szőr, Tóth-Erdei 2, Bittmann. Edző: Lógár Bence.

Békéscsabai KK–Agrofeed UNI Győr Fotók: Kiss Zoltán

