Orosházi és szarvasi bronzérem a válogatón

Nem hiányoztak az eseményről a viharsarki fiatalok sem. Férfi szabadfogásban a 65 kg-os kategóriában Somogyvári Milán (Orosházi Spartacus Birkózó Klub), a 70 kg-osok súlycsoportban Tóth Patrik (Szarvasi Birkózó Egyesület) szerzett bronzérmet.

Békés vármegyei helyezések. Férfiak. Szabadfogás. 57 kg: 4. Bódi Csaba (Orosházi BE-KIMBA). 65 kg: 3. Somogyvári Milán (OSBK). 70 kg: 3. Tóth Patrik (Szarvasi BE). 97 kg: 4. Szpisjak Bence (Szarvasi BE), 6. Bakos Ferenc (Orosházi BE).