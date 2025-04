A címvédő Békéscsabán is ellenállhatatlan volt - galériával

A 3:0 arányban elveszített első fővárosi találkozónál szerettek volna nagyobb ellenállást kifejteni a békéscsabai játékosok, hogy igazolják, a tavalyi kihagyás után méltán jutottak el ismét a bajnokság fináléjáig.

A Békéscsaba játékosi ezúttal sem boldogultak a Vasas remek fizikumú ütőivel, Fatoumatta Sillah lett a meccs legeredményesebb játékosa. Fotó: Imre György

A találkozó előtt Baran Ádám klubelnöktől Barbora Kosekova vehette át az évad legjobb csabai játékosnak járó Balogh Attila-emlékdíjat, amit a szurkolók szavazatai alapján érdemelt ki szlovák feladó.

Látványos labdamenet végén szerezte meg a meccs első pontját a Vasas, amely kezdetben jó védekezéssel stabilan tartotta 2-3 pontnyi előnyét. Tóth Gábornak 5:8-as állásnál bele is kellett nyúlnia a játék menetébe. Az időkérés sem hozta meg a várt fordulatot, talán még rosszabb is lett a helyzet. Gyorsan jött egy újabb játékmegszakítás, ekkorra azonban már belemelegedtek a fővárosiak ütői, akik sorra szerezték a pontokat. Különösen Sillah volt elemében, aki a vendégek 16. pontjából héttel vette ki a részét. A Békéscsaba önbizalmát veszítette, így pedig a címvédőnek könnyű préda lett az első szett.

A folytatásban is az ütők közti minőség különbség okozta a legnagyobb gondot csabai oldalon. A hazaiak szakvezetője 2:5-ös állásnál látta úgy, hogy elérkezett az időkérés ideje, de ezzel sem tudta megfékezni a látogatókat. Abdulazimova ász nyitásával 5:15-nél először ment tízzel a piros-kék gárda, amely továbbra is nagyon magabiztosan röplabdázott. A hazai csapat viszont nagyon maga alatt volt. Jobb híján az volt csak kérdés, sikerül-e több pontot ütniük, mint az első játszma során. Tíznél állt meg a számláló!

Koncentráltabban kezdték a harmadik szettet a házigazdák, de Bannister rontásaira is szükségük volt ahhoz, hogy 5:3-nál először vezethessenek két ponttal. Ez azután remek nyitásokkal gyorsan helyrehozták, Török révén pedig 6:7-nél már náluk volt az előny. A következő angyalföldi pontot követően Tóth Gábor kiintette játékosait, akik ezúttal nem hagyták el magukat, visszatérve a pályára. Főként a védekezésük volt hatékonyabb, bár Németh Luca például tanítani valóan ütötte be a 11. csabai pontot. A hazai szakvezető 12:15-nél ismét időt kért, hogy megfékezze az ismét felpörgő vendégeket. Már öttel elléptek a vendégek 13:18, de Bannister rontásai visszahozták a csabai reményeket. Időt is kért a vendégek trénere, de a közönség által tüzelt Békéscsaba 19:19-nél egalizált. Gyorsan rendezte sorait a Vasas és zsinórban négy pontot szerzett. Silla 20:24-nél meccslabdákhoz juttatta övéit. A négyből kettőt sikerült hárítani, de Abdulazimova végül beütötte a meccset érő pontot.