Nem várható földindulás az alapszakasz zárókörében

A Békés vármegyei I. osztályú pontvadászat alapszakaszáróján Jamina–Előre II. derbit rendeznek. Az őszi mérkőzésen csak nehezen nyertek a lila nadrágos előrések

Április 18., péntek 16.00

Gyomaendrődi FC (10.)–Szarvasi FC (3.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Szombat-kedd-pénteki erőltetett menetben vagyunk, de ami tőlünk telik, azt megtesszük. Így tettünk kedden is a pótolt, döntetlennel végződő Nagyszénás elleni találkozón és így próbálunk tenni pénteken a Szarvas ellen is. Tudjuk, hogy nem az élcsapat ellen kell felvenni a versenyt, de egy-két dolgot begyakorolhatunk, és ha még sikerülne egy jobb eredményt is elérni, akkor az önbizalmat adhat a rájátszásra is.

Április 19., szombat, 17.00

Jamina SE (5.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)

Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője: – Nehéz úgy felkészülni az Előrére, hogy nem tudjuk előre, kik lesznek a visszajátszóik az NB II.-es csapatukból. Egyet tudunk, hogy kimagaslanak az osztályból, erőnlétileg is jobbak és gyorsabbak. Mi azonban stabilak vagyunk, minden mérkőzésen próbálunk egy jó stílust játszani. Van amikor ez jobban, van amikor rosszabbul sül el. Nem mi vagyunk az esélyesek és nagy összpontosítás szükséges, de végig lőtávolban akarunk maradni, hogy jó eredményt érjünk el.

Kondorosi TE (4.)–Nagyszénás SE (9.)

Janis János, a Kondorosi TE edzője: – Az utóbbi két meccsünket sikerült megnyerni, ami nagyon fontos volt. A rájátszás előtti utolsó mérkőzést is szeretnénk hozni, mert a folytatásban félek, már nem sok babér terem nekünk. Persze senki nem mehet biztosra ellenünk. Továbbra is vannak sérültjeink, ami kicsit aggasztó.

Dévaványai SE (7.)–Mezőhegyesi SE (6.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – A tabella is azt mutatja, hogy egy hasonló játékerőt képviselő csapattal találkozunk és apróságok fognak dönteni a pontok sorsáról. Az őszi mérkőzésben benne volt, hogy beleszaladunk egy nagy vereségbe, végül mi bánkódhattunk, mert egy utolsó pillanatos góllal egyenlített a hazai csapat. A bajnokság vége felé közeledve több problémával kell szembenézzünk, pótolni kell az eltiltott rutinos Papp Zsoltot és Marton Lajost. Várhatóan több visszatérőnk is lesz.