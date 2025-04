Már a Gyöngyben is melegítenek a szurkolók: jó hír jött a Bajnokok Ligája véghajrájáról

A Békés vármegyei szurkolóknak is örömteli a hír, hogy a Bajnokok Ligája közvetítési jogainak hazai tulajdonosa, az RTL úgy döntött, hogy a fizetős streaming-csatornája mellett ingyenes televíziós csatornáján is mindenki megnézheti az utolsó öt BL-meccset. Így a keddi, 21 órakor kezdődő Arsenal–Paris Saint-Germain, valamint a szerdán 21 órakor kezdődő Barcelona–Internazionale mérkőzést is. Ugyanígy a visszavágókat, majd a müncheni döntőt is.

A Bajnokok Ligája keddi elődöntőjét is nagyon várják már a szurkolók a békéscsabai Gyöngyben.

Fotó: Dinya Magdolna

Bajnokok Ligája: sokkal élvezetesebb társaságban nézni a találkozókat

Kedden, ebéd után már többen is az esti Arsenal–PSG Bajnokok Ligája meccsre hangoltak a békéscsabai Gyöngy Presszóban, és az esélyeket latolgatták. Elmondták, sokkal élvezetesebb társaságban, egy-két kellemes csapolt sör mellett nézni a találkozókat. A Gyöngyben a belső helyiségben és kint a teraszon is nagy kivetítőn keresztül élvezhetik a vendégek a mérkőzéseket. Miként a BL elődöntőkön, úgy ezen a vendéglátóhelyen is garantált a telt ház.

Igazából a gólnál látszik, kinek, melyik csapat a kedvence

Nemes Attila, a Gyöngy tulajdonosa elmondta, az eddig párharcok alapján az jelenthető ki, hogy nagyjából fele-fele arányban szurkolnak az egyik csapatnak a drukkerek. Igazából a gólnál látszik, kinek, melyik csapat a kedvence. Nemes Attila érdeklődésünkre szólt arról is, az Artisjusnak negyedévente fizetnek díjat, de nem a meccsek, hanem főként a tévés, rádiós, magnós zeneszolgáltatás miatt. A pénz nagysága a hely méretétől, a nyitvatartási időtől és az ülőhelyek számától függ. Az ő esetükben ez az összeg negyedévente 80 ezer forint körül alakul.

A világesemények is népszerűek, folyamatosan mennek a nagy tévék

A tulajdonos kitért arra, a környezetet mindig csinosítják, kényelmesebbé teszik, hogy még inkább jól érezzék magukat a meccseken szurkolók. Hozzátette, a labdarúgás a legnépszerűbb, de amúgy is sportos hely a Gyöngy, hiszen a nagy világesemények is népszerűek – főként ahol magyarok szerepelnek –, folyamatosan mennek a tévék.