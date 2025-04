Hibátlan maradt a Mezőmegyer - galériával

Hotya Péter

Tótkomlósi TC–Dobozi SE 0–2 (0–1)

Tótkomlós, 120 néző. Vezette: Kató Benedek.

Tótkomlós: Fejes – Keszeli, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Borbás), Popovics (Horváth J.), Abonyi, Deli, Ondrejó G., Balogh T. (Poljak). Edző: Horváth Henrik.

Doboz: Démusz – Patkás, Szabó R., Sztojka N. (Sztojka Zs.), Pojendán, Iszály, Szigeti, Szabó A. (Farkas J.), Lukucz (Barcsay), Fehér, Komlósi. Edző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Iszály (16.), Komlósi (51.).

Horváth Henrik: – Az ellenfél talált két gólt és azon felül gyakorlatilag csak az eredmény megtartására törekedett. Akartunk, mentünk előre, de valami plusz hiányzik most belőlünk, és még az ellenfél kapusa is mindent kivédett. Ahogy beleálltak a srácok a mai meccsbe, azért dicséret illeti őket a vereség ellenére is. Ha akarunk és teszünk érte, előbb-utóbb jönni fog az eredmény.

Balog Zsolt: – Ügyesen és taktikusan játszva hoztuk el az értékes három pontot. A második félidőben simán lezárhattuk volna a meccset, de mivel nem tettük meg, kicsit izgalmasra sikerült a végjáték.

Motyovszki Róbert

Mezőmegyer SE–Csanádapácai EFC 5–2 (4–1)

Mezőmegyer, 70 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Mezőmegyer: Kun – Takács, Lehoczki (Kurucz), Horváth B., Nagy B., Miholka (Balogh M.), Benyó N., Szabó S., Kecskeméti (Brhlik), Séllei (Pusztai), Balog K. (Ulrich). Edző: Lőrinczi Attila.

Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Kasza, Csende, Balassa, Bozsó M., Fodor R., Drozdik, Dániel, Pós D., Haba. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.

Gólszerző: Balog K. (6., 9., 75.), Balogh M. (33.), Lehoczki (39.), ill. Fodor R. (16.), Kasza (49.).

A 26. percben Lehoczki büntetőt hibázott.

Lőrinczi Attila: – Kezdettől nagy nyomást helyeztünk a vendégekre, ennek köszönhetően gyorsan kétgólos előnyre tettünk szert. Túlnyomó részt a folytatásban is mi irányítottunk, rengeteg helyzetet kialakítva, szép találatokkal, megérdemelten nyertünk. Gratulálok a srácoknak!

Óvári Arnold: – Sajnos tavaszi rossz szokásunktól nem tudunk megválni. Az első félidőben rendre dekoncentráltak vagyunk, hibát hibára halmozunk és olyan hátrányba kerülünk, amit nem tudunk orvosolni. Jövő héten visszatérnek hiányzóink, rendet teszünk a fejekben és remélhetőleg ez az eredményen is látszani fog.