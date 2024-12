A békéscsabai Alföld Vívó Akadémia a korosztálynál fiatalabb vívókat indított. A lányoknál Pataki Annát, aki sikeresen fölverekedte magát a főtáblára és ott nyert is egy csörtét, mégpedig az újpesti Mosolygó Sára ellen, akit 15:9-re győzött le. A folytatásban a 110 indulót felvonultató verseny egyik legerősebb vívójával, a ranglistán hetedik helyen álló diósgyőri Terhes Hannával találkozott. Nem játszott alárendelt szerepet, igyekezett megszorongatni ellenfelét, végül három tussal kapott ki, így az 59. helyen fejezte be az egyéni országos bajnokságot. Az egykori békéscsabai, ma a Honvédban vívó ranglistaelső Gachályi Gréta harmadik lett, mint ahogyan Pataki ellenfele, Terhes Hanna is. A bajnok a ferencvárosi Horváth Lotti lett.

A fiúknál még nagyobb mezőny, 143 vívó lépett pástra. Az egyetlen békéscsabai pengeforgatónak, Kollár Milánnak nem sikerült az, ami Pataki Annának, bennragadt a csoportban, így meg kellett elégednie a 118. hellyel. A fiúknál a korábbi kadet egyéni világbajnok honvédos Pelle Domonkos nyerte az aranyat.