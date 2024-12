– Innen már csak egy lépés a versenysport…

– Így gondoljuk mi is. A Triton Sport Egyesület régóta működik Gyulán, most Sarkadon is életre keltettük. Ha a minap hátúszásból levizsgázott gyerekek további két úszásnemben, gyorson és mellen is megszerzik a jogosultságot, leigazoljuk őket, és elkezdjük felkészíteni arra a fiatalokat, hogy előbb utóbb egy-egy kisebb versenyen is rajtkőre állhassanak. Ennek egyik próbája már le is zajlott: hét gyereket nemrégiben elindítottunk a körzeti diákolimpián, ketten tovább is jutottak a jövő év eleji megyei döntőre.