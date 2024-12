Az orosháziak sereghajtóként amolyan kiesési rangadó keretében látták vendégül a Gárdonyt. A 9. percig gólra góllal válaszoltak a látogatók, ekkor azonban Bálint Anna egy időre lehúzta előttük a rolót. A másik kapu előtt sorozatban harcolták ki a hétmétereseket a házigazdák, ezeket pedig Vass Vita biztos kézzel értékesítette (7–4). A félidő közepéhez érve a tópartiak produkáltak egy hármas szériát, ezzel 8–8-nál utolérték Papp László együttesét, aki mindezt nem is hagyta szó nélkül. A folytatásban végig szoros küzdelem folyt a pályán, többnyire a vendéglátók voltak lépéshátrányban, ahogy a szünetre is ők vonultak minimális különbségű hátránnyal.

A Vass Víta vezette orosháziak a második félidőben játszottak elfogadhatóan. Archív fotó: Bohus Krisztián

Bár a pihenőről visszatérve Baráth Berta egalizált, kezdetben nehezen születtek az orosházi találatok, Vass Víta például még hetest is elhibázott. A 36. percben ennek hatására 17–20-nál először járt hárommal előrébb a vendégcsapat. Ébresztőt fújtak a helyiek. Madera-Domokos Claudia kapus bravúrjaival fokozták a védekezésük hatékonyságát, Zavaczki Boglárka vezérletével pedig 19–21-ről 23–21-re fordították meg az eredményt. Amikor a szélről Pécsi Villő is betársult a gólgyártásba, a 48. minutáig 26–22-re léptek el a hazaiak. A gárdonyiak ezt nyomban lefelezték, de jött Papp László időkérése. Az intelmek használtak, a tanítványoknak sikerült megállítaniuk a további felzárkózást. A végjátékban pedig már egyik fél sem tudta kibillenteni a meccset az addigi medréből, mert kölcsönösen túl sokat hibáztak a játékosok. Az orosháziak második őszi sikerüket könyvelhették el az ETO legyőzése után.

Papp László: – A második félidei védekezés hozta meg a sikert. Az is sokat jelentett, hogy ezúttal többen felnőttek a feladathoz. Gratulálok a lányoknak!

Zengő Alföld Orosházi KA–Gárdony-Pázmánd NKK 32–29 (15–16)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 300 néző. Vezette: Garai Balázs Róbert, Varasdi Levente Zoltán.

Orosháza: Bálint – Pécsi 3, ZAVACZKI 6, VASS 12 (4), Ács 2, Kenyeres 1, Leczkési 2. Csere: Reszegi, Madera-Domokos (kapusok), Jáhn, Baráth 5, Petri, Péter, Bedron, Kozma 1, Patyi. Edző: Papp László. A Gárdony legjobb góldobói: Berkes-Kaiser 9 (4), Hamuth 4, Bártfay 4.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc + Hamuth Lili a 38. percben kizárva. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/4.