Szabó Ágnes – aki edzőként és versenyzőként is jelen volt a Fejér vármegyei székhelyen megrendezett Magyar Kupa versenyen – elmondta, hogy a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Egyesület tagjainak fele teljesen újonc ebben a kategóriában.

– Ennek ellenére kifejezetten sikeresen helytálltak ebben a kimondottan technika specifikus fekvenyomásban. Ruhás versenyen nem olyan nehéz kiesni, de szerencsére most erre nem is volt példa. Hét főt neveztünk, de sajnos Schneider Erzsébetnek betegség miatt vissza kellett mondania a Magyar Kupát. Az értékelés kor és súlycsoport megkötése nélkül, egyben, IPF nemzetközi szövetség pontjai alapján történt – számolt be a sokszoros világ- és Európa-bajnok fekvenyomó.

A nőknél Szabó Ágnes 182,5 kg-al megnyerte a versenyt. Lovas Mónika 165 kilogrammal a 2., Mucsi Noémi 105 kg-al az 5., Petri Regina ugyancsak 90-nel a 6. és Babinszki Barbara 90-nel a 7. helyen zárt. A férfiaknál békéscsabai részről egyedül Sajben Dániel indult, aki 120 kg-os nyomásával a 7. helyet érte el.

Jó hétvégét zártak a vésztői Marvel Team SE fekvenyomói is. Nemes Róbert 240 kg-os eredményt elérve a legjobbnak bizonyult, míg Csüllög Béla 260 kg-al ezüstérmes lett.