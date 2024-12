Gyerekekkel (kisebbekkel és nagyobbakkal), szüleikkel telt meg szombaton a gyomaendrődi Körös Étterem, ahol a fiatal kajak-kenu szakosztály, a KSI-Gyomaendrőd évzáró ünnepségét tartották meg.

Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke, a KSI-Gyomaendrőd évzáróján

Európa-bajnokságon is győztek a KSI-Gyomaendrőd kajakosai

Volt mit ünnepelni, hiszen – ahogy az Kovács Gábor edző rögtönzött beszámolójából is kiderült – 2024-ben kilenc országos bajnoki címet tettek hozzá a szakosztály fennállása alatt megszerzett 84 aranyához (emellett nyolc ezüstöt is szereztek), ráadásul az ifjúságiaknál négyes hajóban 500 méteren Mertz Attila és ezren KSI-s társával Szabó Vilmossal Konyecsni Milán Európa-bajnoki címet is szerzett.

– Tavaly ünnepeltük fennállásunk tizedik évfordulóját, vagyis mi vagyunk a legfiatalabb kajak-kenu egyesület vármegyében és a negyven-negyvenöt fővel talán a legkisebb létszámú is, de a szarvasi egyesülettel karöltve a legjobb – büszkélkedett a szakember, akitől megtudhattuk, hogy idén összesen 23 hazai és nemzetközi versenyen indultak. Nem maradt el a hagyományos 10 napos horvátországi edzőtábor sem maradt el. Bemutató versenyeken ott lehettek a hazai rendezésű felnőtt Európa-bajnokágon is.

– Az idei eredményekkel elégedettek lehetünk, ami nehézséget okozott, az a toborzás volt – tette hozzá Kovács Gábor, aki köszönetet mondott a szülőknek, a városnak, az önkormányzati képviselőknek, az anyaegyesületnek, Oláh Tamás mesteredzőnek, a KSI szakosztályvezetőjének és az MKKSZ-nek is.

Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke köszönetet mondott a gyomaendrődi edzőknek és a versenyzőknek is.

– Amikor elmondjuk, hogy a kajak-kenu az elmúlt harminc év legeredményesebb sportága Magyarországon, akkor az elsősorban az ilyen kiváló kluboknak, edzőknek, versenyzőknek köszönhető, aki tolják előre a kajak-kenu szekerét. Legyetek büszkék erre!

A párizsi olimpiai szereplés, az elmaradt aranyérem miatt neki is hiányérzete van.

– Ez a mi sportágunk maximalizmusa: hét éremmel érkeztünk haza (az utánunk második legeredményesebb ország négyet nyert), minden számban döntőben voltunk, magasan megnyertük az olimpiai pontversenyt és nem vagyunk elégedettek, de ezzel nincs baj, ez visz minket előre.