Mintegy nyolcvan lelkes szurkoló kísérte el kedvenceit Tatabányáról a Békéscsaba Kórház utcai stadionjába. A mérkőzés előtt a Békéscsaba 1912 Előre régi nagy támogatóját, elnökségi tagot, Szikszai Lászlót köszöntötték a 70. születésnapján. Egy perces gyászszünettel emlékeztek, az Előre korábbi masszőrjére, a 78 éves korában elhunyt Oláh Lászlóra.

Hodonicki Márk, a Békéscsaba középpályása a Tatabánya ellen is sokat robotolt

A szünet előtt lőtt gól eldöntötte a Békéscsaba javára a mérkőzést

Sokáig, a 16. percig kellett várni az első valamire való helyzetre, de kimaradt a csabai lehetőség. A hazaiak fokozták tempót, az első félidő hajrájához közeledve egymás után dolgozták ki a helyzeteket, végül a lefújás előtti másodpercekben Viczián Ádám nagyszerű megoldásával meg is szerezték a vezetést.

A Tatabánya nem szeretett volna pont nélkül hazatérni és a mintegy 80 főnyi hűséges szurkolójának sem akart csalódást okozni, ezért a második félidőben mindent megtett az egyenlítésért. Nagy labdabirtoklási fölényben játszott a vendégcsapat, de a Békéscsaba védelme jól állta a sarat, sőt, ha módja nyílt rá, kontrák után többször is veszélyeztette Lóth Péter kapuját. Újabb gól azonban már nem született, így teljesült a békéscsabaiak terve és elkerültek a kieső helyről.

45. perc: Szabó Bálint végzett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal közeléből, a csapódó labdára Viczián érkezett és ballal 16 méterről a bal alsó sarokba vágta a labdát vezet a Békéscsaba, 1–0.

Csató Sándor: – Örülök, hogy ezt és az előző mérkőzést is megnyertük egy nullára, sokszor kaptunk ki a bajnokságban egy találatokkal. Nem volt egy szép játék, de nagyon sokat támadtunk, sok volt a felívelés, a fejes és ebből most mi jöttünk ki győztesen, így kicsit nyugodtabban készülhetünk majd fel a tavaszra.

Gyürki Gergely: – Döntetlen szagú mérkőzést nyert meg a hazai csapat, egy lecsorgó labdából elért góllal. Nem mondom, hogy érdemtelenül nyert az ellenfél, rengeteget tett érte, de azt sem, hogy mi nem érdemeltünk volna meg legalább egy pontot. Valamiért a sors így akarta, hogy a Csaba örüljön. Csalódott vagyok, mert nekünk is volt legalább annyi helyzetünk, mint a hazaiaknak.