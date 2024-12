Csató Sándor: – Örülök, hogy ezt és az előző mérkőzést is megnyertük egy nullára, sokszor kaptunk ki a bajnokságban egy találatokkal. Nem volt egy szép játék, de nagyon sokat támadtunk, sok volt a felívelés, a fejes és ebből most mi jöttünk ki győztesen, így kicsit nyugodtabban készülhetünk majd fel a tavaszra.

Gyürki Gergely: – Döntetlen szagú mérkőzést nyert meg a hazai csapat, egy lecsorgó labdából elért góllal. Nem mondom, hogy érdemtelenül nyert az ellenfél, rengeteget tett érte, de azt sem, hogy mi nem érdemeltünk volna meg legalább egy pontot. Valamiért a sors így akarta, hogy a Csaba örüljön. Csalódott vagyok, mert nekünk is volt legalább annyi helyzetünk, mint a hazaiaknak.