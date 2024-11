A Zsadányi KSE gárdája különösen a második félidőben szaporázta, amikor is tízszer vette be a csere nélkül érkező határ menti vendégek kapuját. Ezzel együtt sem tudott javítani a pozícióján, mivel a Vésztő is magabiztos volt a szomszédvári derbin, a Békés II. pedig játék nélkül gyűjtötte be a pontokat, mivel a bucsaiak az idény során második esetben sem tudtak kiállni.

A fehér mezes Vésztő magabiztosan nyert az okányiak ellen, így a zsadányi együttes nem tudta megelőzni a sárrétieket. Fotó: Kuti István

Egyénileg is zsadányi játékos a topon

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, ott is a sárga-zöldek egyik támadója jeleskedett leginkább. Szilágyi Erik egymaga hétszer talált be, mögötte a vésztői Pap Szabolcs, a kevermesi Kócs László és a kaszaperi Kovács Imre, Péli Tamás duó is négy-négy alkalommal volt eredményes.

Északi csoport

Vésztői TK–Okány KSK 7–1 (4–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Vésztő, 90 néző. Vezette: Pálfi János.

Vésztő: Jansik – Lázár A., Tóth I. F. (Torzsa), Mohácsi (Juhász), Fazekas R. (Tóth D.), Lázár T. (Bradák), Pap Sz., Balázs, Szabó Sz. (Nikula), Pap Zs., Kovács P. (Varga T.). Edző: Kuti István.

Okány: Varga L. – Balogh L., Balogh R., Bodó, Tóth I. A. (Pesti), Kincses, Sújtó, Bujdosó, Sánta, Kovács Gy. (Sági), Kovács R. Edző: Varju Richárd.

Gólszerző: Fazekas R. (2.), Pap Sz. (19., 38., 45+2., 46.), Bradák (51.), Nikula (87.), ill. Bodó (9.). Kiállítva: Varga L. (45. – szándékosan kézzel ért labdába a 16-oson kívül).

Kuti István: – A pálya talaja ma nem a legkedvezőbb volt az eltervezett játékhoz, az ellenfelet sem vehettük félvállról, hiszen az elmúlt meccsein szép eredményeket értek el. A korai gólunk ellenére nehezebben lendülnünk bele, de a félidő közepére már sikerült dominálnunk. A jogos kiállítást követően csak a különbség volt a kérdés.

Kincses Róbert: – Nehezített terepen mozogtunk ma, kulcsposztokon voltak hiányzóink, viszont jobb ellenféltől nem szégyen kikapni, ezt el kell ismernünk. Aggasztó ugyanakkor a megyei futball játékvezetői állománya, ami sok ember áldozatos munkáját, hétvégéjét tudja kukába dobni hétről hétre.

Zsadányi KSE–Kötegyáni FC 16–1 (6–1)

Zsadány, 60 néző. Vezette: Baráth János.

Zsadány: Csizmadia S. – Csongrádi, Bakó A., Szabó Dávid, Vásárhelyi (Tóth P.), Szűcs (Nagy M.), Csizmadia G., Fürj, Szilágyi E. (Tóth P.), Száva (Szilágyi A.), Kiss B. Edző: Csizmadia Sándor.

Kötegyán: Benczur – Csikos, Martinecz, Botos, Csiki D., Coita, Ungor, Csiki I., Tóth A., Farkas L., Oláh M. Játékos-edző: Csiki István.

Gólszerző: Szilágyi E. (13., 22., 26., 36., 53., 58., 69.), Szűcs (31.), Kiss B. (34., 82.), Szabó Dávid (63.), Csizmadia G. (65., 73., 78.), Vásárhelyi (75.), Szőrös (86.), ill. Botos (28.).

Csizmadia Sándor: – Végre volt játék, ezzel együtt jöttek a gólok is. Gratulálok Fürj Misi háromszázadik bajnoki mérkőzéséhez! Kitartást a sportszerű ellenfelünknek!

Csiki István: – Hétről-hétre csere nélkül nagyon nehéz. Köszönöm annak a tizenegy játékosnak, aki ezt a hétvégét is a sportnak szentelte. Gratulálunk a hazai csapatnak!